Il Bonsai di LEGO è al suo prezzo minimo storico

Il set LEGO più zen del catalogo, l’Albero Bonsai (l’articolo 10281 della serie Icons) è oggi in offerta su Amazon e può essere acquistato al suo prezzo minimo storico. Un’ottima occasione per abbellire la propria casa o il proprio ufficio, così come per fare un regalo di certo gradito, agli altri o a se stessi.

LEGO 10281 Icons: Albero Bonsai: sconto 25%

Composto da un totale pari a 878 pezzi, include alcuni pezzi intercambiabili: è infatti possibile scegliere tra le foglie verdi classiche e i fiori di ciliegio rosa (questi ultimi nascondono il design di piccole rane). Alcuni elementi sono composti da plastica di origine vegetale provenienti dalla canna da zucchero, nel nome della sostenibilità. Una volta finito, le dimensioni sono pari a 18x20x21 centimetri. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Il modello dell’Albero Bonsai di LEGO viene fornito con un vaso rettangolare e un supporto LEGO con effetto legno, creando un grazioso oggetto da esposizione che avrà sicuramente un posto d’onore in qualsiasi casa o ufficio.

In questo momento, l’Albero Bonsai di LEGO è acquistabile al prezzo finale di soli 37,43 euro invece di 49,99 euro, grazie allo sconto del 25% proposto oggi da Amazon.

L’e-commerce garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito, il set 10281 Icons entro domani sarà a casa tua, pronto per essere montato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.