Bonus bolletta: risparmia su Luce e Gas con E-ON

L’impennata dei prezzi delle materie prime e l’aumento di quelli dell’elettricità e del gas a causa della guerra russo-ucraina hanno aggravato la difficile situazione per i cittadini e le imprese, parzialmente risolta con il bonus bolletta. Di cosa si tratta?

Per mitigare questa situazione, nella legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021), il governo ha stanziato un fondo di risorse economiche per contenere l’aumento dei prezzi dell’elettricità e del gas e ha adottato una serie di misure fiscali per sostenere le imprese e le famiglie colpite dalla pandemia.

Nel caso del bonus sociale sull’elettricità e sul gas, esso consiste in un risparmio sulle bollette, con sconti per tutti gli utenti domestici e non domestici economicamente svantaggiati.

E.ON, gestore di elettricità e gas, aderirà a questa iniziativa, anche se lo fa già ma in modo diverso.

Bonus bolletta con E.ON: come funziona

Il programma bonus bolletta “E.ON Amico New” consente a un utente e ai suoi amici di ricevere degli speciali bonus gas e luce, in ottica anche dell’ampliamento della comunità verde di E.ON1 per ridurre l’impronta sul pianeta.

Attivando l’offerta Luce e Gas dedicate, si otterrà un bonus in bolletta pari a 30 euro per ogni fornitura che verrà attivata.

Questo bonus verrà erogato in due rate: 15 euro sulla prima bolletta che arriverà a partire dalla data di attivazione e altri 15 euro sulla bolletta che contabilizza i consumi riguardanti il 12° mese di fornitura.

Basta entrare qui e cliccare sul bottone “Attiva ora”, il quale si trova nei box dedicati in fondo alla pagina. Ricordarsi di inserire il codice personale “Amico” per sottoscrivere le offerte.

