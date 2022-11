Bonus bollette luce e gas: come richiederlo

Il bonus bollette luce e gas è in ulteriore crescita grazie al decreto aiuti bis per fronteggiare il caro-energia. Eni Plenitude è tra le aziende fornitrici che consentono ai propri clienti di usufruire di tale bonus.

Con l’offerta Trend Casa verrà pagato soltanto il prezzo all’ingrosso a cui va aggiunto un piccolo contributo al consumo.

Il mese scorso, visti i prezzi all’ingrosso di gas e luce, il corrispettivo per l’energia elettrica era pari a 0,245 €/kWh, mentre per il gas di 1,003 €/Smc.

Per i prossimi mesi la stima non è possibile in quanto il prezzo di entrambi dipende dall’andamento dei mercati energetici. Per attivare Trend Casa cliccare qui.

Bonus bollette luce e gas: come funziona e chi può richiederlo

Ad attuare concretamente il bonus bollette luce e gas è Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambienti, che stabilisce come funziona questo bonus, chiamato “Bonus sociale”. Ecco in sintesi i criteri:

Bonus elettricità : è direttamente legato al numero di componenti del nucleo familiare. Parte da un minimo di 46,50 euro al mese per famiglie composte da una-due persone e arrivano a 65,70 euro per quelle composte da più di 4 persone .

: è direttamente legato al numero di componenti del nucleo familiare. Parte da un minimo di al mese per famiglie composte da e arrivano a per quelle composte da . Bonus gas: oltre al numero di componenti familiare, dipende dalla destinazione d’uso del gas e dalla zona climatica in cui è locata l’abitazione. Parte da un minimo di 12,88 euro per trimestre e arriva a un massimo di 61,64 euro.

I requisiti per richiedere entrambi i bonus sono i seguenti:

ISEE inferiore a 12.000 euro ;

; essere titolari di un contratto per la fornitura di gas ed energia elettrica attivo e con una tariffa per uso domestico.

Attivando la fornitura di gas e luce con Eni Plenitude, oltre alla possibilità di usufruire del bonus, si avrà anche uno sconto fino a 24 euro in due anni se viene attivato l’addebito diretto su conto corrente.

