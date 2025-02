Bonus Cultura 2025 da 1000 euro: requisiti ISEE, voto maturità e domanda

Il Bonus Cultura si rinnova anche per il 2025, con alcune importanti novità. La Manovra 2023 ha infatti suddiviso l’agevolazione in due diversi incentivi: la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito. Insieme, questi due bonus permettono di ottenere un contributo totale che può arrivare fino a 1000 euro.

Ma attenzione: l’importo massimo erogato dipende da alcuni requisiti specifici, tra cui l’ISEE familiare e il voto conseguito all’esame di maturità. Ecco come funzionano i nuovi Bonus Cultura e come fare domanda per ottenerli.

Bonus Cultura 2025: come ottenere fino a 1000 euro

Addio al vecchio bonus 18app, che prevedeva un unico contributo per i neo-maggiorenni. Dal 2025, il Bonus Cultura si sdoppia in due diverse agevolazioni, ciascuna del valore di 500 euro ciascuno. Uno per i diciottenni con reddito familiare più basso, l’altro per chi ha conquistato il massimo dei voti alla maturità. Insomma, un premio sia per chi ha meno disponibilità economiche che per chi ha brillato negli studi.

La Carta della Cultura Giovani è dedicata ai ragazzi del 2006 con un ISEE familiare sotto i 35mila euro. La Carta del Merito, invece a tutti quelli che si sono diplomati con 100/100, a prescindere dalla situazione economica. Due strade diverse per lo stesso obiettivo: sostenere i giovani e incentivare lo studio.

La buona notizia è che questi due bonus sono cumulabili tra loro. Questo significa che, rispettando tutti i requisiti, è possibile ottenere fino a 1000 euro da spendere in attività culturali.

I requisiti per accedere ai Bonus Cultura 2025

Ma quali sono esattamente i requisiti per accedere ai nuovi Bonus Cultura? Eccoli nel dettaglio.

Per richiedere la Carta della Cultura Giovani, bisogna:

Aver compiuto 18 anni nel 2025 (quindi essere nati nel 2006);

Avere la residenza in Italia;

Avere un ISEE familiare non superiore a 35 mila euro.

Per richiedere la Carta del Merito, invece, l’unico requisito è:

Aver conseguito il voto di 100/100 con o senza lode all’esame di maturità.

È importante sottolineare che non è obbligatorio richiedere entrambi i bonus. Chi non rispetta i requisiti ISEE può comunque ottenere la Carta del Merito, se ha preso il massimo dei voti alla maturità. E viceversa, chi non ha raggiunto il 100 può richiedere la Carta della Cultura Giovani, se rientra nei limiti di reddito.

Il contributo massimo che si può ottenere con un solo bonus in ogni caso è di 500 euro. Per arrivare a 1000 euro, va da sé che è necessario soddisfare i requisiti per entrambe le agevolazioni.

Come richiedere i Bonus Cultura 2025

Dal 31 gennaio 2025 è possibile richiedere i nuovi Bonus Cultura direttamente online. La procedura è molto semplice. Basta andare sul sito dedicato del Ministero della Cultura e fare l’accesso con il proprio SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Una volta entrati nel sito, bisogna compilare il modulo di registrazione. e richiedere il bonus a cui si ha diritto (anche entrambi si hanno i requisiti necessari). Niente code in uffici o scartoffie, tutta la procedura si svolge comodamente online, in pochi clic. Il credito sarà disponibile nel proprio portafoglio digitale dopo l’approvazione.

Cosa si può acquistare con i Bonus Cultura?

Ma cosa si può acquistare con i nuovi Bonus Cultura? Le spese ammesse sono strettamente legate alla fruizione di attività culturali. In particolare, i bonus possono essere utilizzati per:

Acquistare biglietti per cinema, concerti, teatro, musei ed eventi culturali;

Comprare libri, anche in formato digitale;

Acquistare strumenti musicali;

Comprare cd, dvd e altri prodotti dell’editoria audiovisiva;

Pagare corsi di musica, teatro e lingua straniera;

Sottoscrivere abbonamenti a quotidiani, anche in versione digitale.

Le possibilità per arricchire il proprio bagaglio culturale non mancano proprio! Attenzione: sono esclusi i videogiochi e gli abbonamenti a piattaforme di streaming come Amazon Prime o Netflix. Sono esclusi anche le opere a carattere videoludico, pornografico o che incitano alla violenza, all’odio razziale o alla discriminazione di genere.

Come si può usare il bonus?

I fondi del Bonus non vengono erogati direttamente in denaro, ma sotto forma di buoni acquisto. Ogni buono è strettamente personale: riporta nome e cognome del beneficiario ed è utilizzabile solo da quest’ultimo. Per spendere i buoni, il beneficiario li genera sulla piattaforma online dedicata ai Bonus Cultura. Quando effettua un acquisto, il beneficiario deve mostrare all’esercente il documento d’identità e il voucher, che include un codice di 8 cifre, un codice QR e un barcode.

I buoni possono essere spesi per biglietti di cinema, teatro, concerti, musei, libri, corsi di formazione e altri prodotti culturali ammessi. Per semplificare l’acquisto di biglietti, è stata realizzata una piattaforma ad hoc su TicketOne.

La procedura è semplicissima:

Generare un buono del valore uguale o superiore all’importo totale dell’ordine che si desidera effettuare; Scegliere il biglietto (è possibile acquistare 1 solo biglietto per evento); Completare l’acquisto indicando il codice del buono in possesso.

Attenzione: come indicato da TicketOne, il biglietto acquistato con il Bonus Cultura non si può rivendere sulla piattaforma fanSALE.

Un’occasione da cogliere al volo

I nuovi Bonus Cultura sono un’opportunità interessante per acquistare libri, visitare musei e perché no, scoprire e coltivare nuove passioni. Lo scopo è semplice. Dare una mano soprattutto a chi, per problemi economici, rischia di rimanere tagliato fuori da esperienze culturali veramente arricchenti.

La scelta di investire sul futuro dei più giovani in maniera concreta è senz’altro lodevole. Lo Stato dovrebbe sempre fare la sua parte per contribuire alla crescita personale e alla formazione di una società più consapevole e istruita.

Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito, scadenze

Per fare la richiesta del Bonus c’è tempo fino al 30 giugno 2025. I beni consentiti invece si possono acquistare fino al 31 dicembre 2025.