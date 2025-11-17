 App IO mostra già il Bonus elettrodomestici: eccolo
Tutto pronto per il Bonus elettrodomestici: la scheda dell'incentivo attraverso cui inviare la domanda compare già all'interno dell'app IO.
Ancora poche ore e sarà possibile chiedere il Bonus elettrodomestici, il contributo fino a 200 euro per cambiare lavatrice, forno, lavastoviglie e altri apparecchi per la casa. Uno dei metodi a disposizione per inviare la domanda è integrato nell’app IO, che è già pronta.

Il Bonus elettrodomestici è arrivato nell’app IO

Aprendo l’applicazione e accedendo alla sezione Servizi compare infatti la scheda relativa all’incentivo, come mostrato qui sotto. Premendola si ha conferma del fatto che prenderà ufficialmente il via domani mattina (martedì 18 novembre alle ore 7:00).

Il Bonus elettrodomestici nella sezione Servizi dell'app IO

Toccando il pulsante “Vai all’iniziativa” si apre un riepilogo con le informazioni essenziali sul Bonus elettrodomestici.

La scheda dell'iniziativa è già presente nell'applicazione

Il tasto “Richiedi il bonus” non funziona ancora. O meglio, rimanda al messaggio mostrato qui sotto: Le iscrizioni non sono ancora aperte. Bisognerà attendere il via.

Al momento non è ancora possibile richiederlo

In alternativa all’app IO è possibile far riferimento al sito ufficiale per inviare la domanda: è raggiungibile all’indirizzo bonuselettrodomestici.it. L’autenticazione dev’essere effettuata con SPID o CIE.

Le risorse da assegnare sono limitate a 48,1 milioni di euro, non è dunque da escludere che si tratterà di un altro Click Day. Il consiglio per gli interessati è dunque di farsi trovare pronti, inviando la domanda non appena sarà possibile, così da non correre il rischio di rimanere a bocca asciutta.

L’app IO ancora non mostra la scheda del Bonus elettrodomestici? Potrebbe essere sufficiente aggiornare l’applicazione, scaricando la versione più recente dalle piattaforme Google Play (Android) e App Store (iOS).

Sono già online gli elenchi con i punti vendita che hanno aderito all’iniziativa e dei modelli acquistabili con l’incentivo. È da ricordare che il voucher assegnato potrà coprire fino al 30% del prezzo e dovrà necessariamente essere speso entro 15 giorni dall’assegnazione, rottamando un apparecchio usato della stessa categoria.

Per conoscere tutte le informazioni sul Bonus elettrodomestici (quando e come chiederlo, dove spenderlo, cosa comprare ecc.) rimandiamo all’approfondimento dedicato.

Pubblicato il 17 nov 2025

Cristiano Ghidotti
17 nov 2025
