Bonus elettrodomestici, scade oggi: ultimo giorno per usarlo

Come previsto, sono trascorsi 15 giorni dall’assegnazione del Bonus elettrodomestici. Vale a dire che, se lo si è ottenuto subito il 18 novembre, va obbligatoriamente speso entro oggi. Altrimenti, si perderà il diritto al contributo. Le risorse non utilizzate saranno distribuite tra chi non è arrivato in tempo, decidendo comunque di iscriversi alla lista d’attesa.

Ultima chiamata per il Bonus elettrodomestici

Secondo i dati forniti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono state presentate oltre 800.000 domande nei primi tre giorni dell’iniziativa. Questo significa che tanti ne sono rimasti esclusi, essendo i fondi stanziati pari a 48,1 milioni di euro.

Già la scorsa settimana, l’app IO ha mostrato un messaggio (visibile qui sotto) per avvisare della scadenza ormai imminente. Ricordiamo che non è necessario recarsi in un negozio fisico per spendere il Bonus elettrodomestici, ci sono anche alcune decine di store online che lo accettano.

Cosa accadrà da domani? Tra coloro che sono arrivati in ritardo il 18 novembre, iscrivendosi comunque alla lista d’attesa, molti riceveranno la conferma dell’assegnazione, anche via email all’indirizzo specificato nella domanda.

Non sappiamo quanti tra gli aventi diritto hanno già speso il Bonus elettrodomestici e quanti invece non ne hanno approfittato, solo il ministero è a conoscenza di queste informazioni. È però certo che molti hanno incontrato qualche difficoltà nell’utilizzarlo. Quella più significativa riguarda la scelta dei prodotti da acquistare. Il vincolo imposto dal regolamento prevede che sia un articolo proveniente da uno stabilimento dell’Unione europea e già questo limita non poco la libertà di scelta. Ci sono poi feedback relativi a un aumento dei prezzi quantomeno sospetto praticato da alcuni punti vendita, proprio in concomitanza con il via all’iniziativa.

Per altri dettagli a proposito del contributo, che ricordiamo ammonta a 100 euro per tutti e a 200 euro con ISEE annuale del nucleo familiare fino a 25.000 euro, rimandiamo alla nostra guida.