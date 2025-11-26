Bonus elettrodomestici: la seconda fase dalla prossima settimana

È trascorsa una settimana dal via al Bonus elettrodomestici e ne manca una a quella che potremmo definire come la seconda fase dell’iniziativa. Chi lo ha ottenuto subito nel Click Day del 18 novembre ha infatti a disposizione 15 giorni per spenderlo, fino al 3 dicembre. In caso contrario, si perderà il diritto e i fondi saranno messi a disposizione di altri.

La lista d’attesa per il Bonus elettrodomestici

Secondo il sito ufficiale del Ministero, sono state presentate 800.000 domande nei primi giorni (dato aggiornato alla mattina del 21 novembre). Ipotizzando che siano tutte per il contributo minimo da 100 euro, il totale ammonterebbe ad almeno 80 milioni di euro. Le risorse stanziate sono 48,1 milioni di euro.

È qui che entra in gioco la lista d’attesa. Chi non è riuscito a ottenere l’incentivo la scorsa settimana, ha comunque avuto modo di completare la richiesta. Come si legge nel centro assistenza, se si renderanno disponibili nuove risorse e hai i requisiti, riceverai un messaggio con l’esito della richiesta . Il messaggio in questione sarà inviato all’indirizzo email specificato e mostrato dall’app IO, dove comparirà anche il voucher per generare il codice sconto da spendere in negozio.

Cosa accadrà la prossima settimana: la previsione

L’impressione è che molti abbiano chiesto il Bonus elettrodomestici pur non avendo la reale esigenza di utilizzarlo, giusto per non perdere l’occasione. Dopotutto, non è previsto alcun vincolo. O peggio ancora, per cederlo ad altri, considerando che è molto semplice presentarsi in negozio per conto terzi, fingendo di essere i reali possessori dell’apparecchio da smaltire.

Secondo la nostra previsione, a partire dal 3/4 dicembre torneranno disponibili parecchie risorse che saranno assegnate a chi è arrivato in ritardo nel Click Day del 18 novembre, ma si è iscritto alla lista d’attesa.

I fondi inutilizzati e i rincari sospetti nei negozi

Ci sono altri due fattori che fanno pensare a uno scenario di questo tipo. Il primo è legato al fatto che il Bonus elettrodomestici può essere utilizzato per ottenere uno sconto del 30% sull’acquisto del nuovo. Vale a dire che, comprando ad esempio un piano cottura da 200 euro, lo si può sfruttare solo in parte (60 euro), lasciando dunque il resto libero per chi arriva dopo.

L’altro è legato alle diverse segnalazioni riguardanti rincari sospetti avvistati nei negozi, proprio in concomitanza con il via all’iniziativa. Questo potrebbe scoraggiare chi ha ottenuto l’incentivo. Ricordiamo che il contributo è spendibile solo per i modelli prodotti nell’Unione europea. Per tutte le informazioni rimandiamo alla nostra guida.