Bonus elettrodomestici in scadenza: l'avviso nell'app IO

L'app IO ha iniziato a mostrare un avviso relativo alla scadenza del Bonus elettrodomestici: rimangono pochi giorni per utilizzarlo.
Punto Informatico

Tutti coloro che hanno chiesto e ottenuto il Bonus elettrodomestici con il Click Day della scorsa settimana stanno vedendo comparire sullo smartphone una notifica dell’app IO relativa alla sua scadenza. Si tratta di un messaggio dal titolo Il tuo bonus sta per scadere!, inoltrato anche tramite email. Vediamo di cosa si tratta.

App IO: il Bonus elettrodomestici sta per scadere

È inviato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’ente incaricato di gestire l’iniziativa. Si presenta così.

La notifica relativa alla scadenza del Bonus elettrodomestici inviata dall'app IO

L’avviso compare all’interno della sezione Messaggi dell’app IO. È stato inviato dopo la mezzanotte, dunque molti lo stanno ricevendo questa mattina al risveglio, non appena acceso lo smartphone.

Il messaggio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy relativo alla scadenza del Bonus elettrodomestici

Una volta aperto, ricorda che c’è tempo fino al 3 dicembre per spenderlo, dopodiché si perderà il diritto.

Il messaggio dell'app IO per l'imminente scadenza del Bonus elettrodomestici

Ricordiamo che il Bonus elettrodomestici (dal valore di 100 o 200 euro in base all’ISEE) ha una validità di 15 giorni, trascorsi i quali non sarà più possibile utilizzarlo. Le risorse lasciate libere saranno poi assegnate a chi non ha fatto in tempo a chiederlo in tempo ed è entrato nella lista d’attesa. Questo avverrà con il via alla seconda fase, tra il 3 e il 4 dicembre.

Come usare il Bonus elettrodomestici ricevuto

Si trova nella sezione Portafoglio dell’app IO, alla voce “Bonus e altro”. Dopo averlo aperto, premere “Usa il bonus”  e “Genera un codice sconto” per ottenere il codice da consegnare al venditore.

Il codice sconto del Bonus elettrodomestici da spendere in negozio

Il ministero ha ricevuto oltre 880.000 domande nei primi tre giorni dell’iniziativa. I fondi stanziati (48,1 milioni di euro) non sono stati sufficienti per tutti, risultando esauriti in fretta: come nella più classica tradizione dei Click Day, chi ha inviato prima la richiesta ha avuto maggiori possibilità di vedersi assegnare l’incentivo. Non sono mancati nemmeno i problemi nelle prime ore, dovuti all’enorme numero di connessioni in contemporanea. Per tutte le altre informazioni sul contributo rimandiamo alla nostra guida. Ricordiamo che è possibile spenderlo anche nei negozi online.

Pubblicato il 28 nov 2025

Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
28 nov 2025
