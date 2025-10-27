 Bonus energia fino a 200€ con Hera Hybrid: l’offerta che TAGLIA le spese di luce e gas
Con la nuova offerta Hera Hybrid puoi avere un bonus energia fino a 200 euro su luce e gas e risparmiare sulle bollette.
Green Risparmio energetico
Preparati finalmente a bollette luce e gas più leggere rispetto a quelle che paghi adesso. La nuova promozione Hera Hybrid Luce e Gas, valida fino al 31 ottobre per i nuovi clienti, è qui per darti la convenienza del risparmio combinato tra i vantaggi del prezzo fisso e del prezzo variabile e soprattutto un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti spieghiamo come funziona.

Attiva l’offerta Hera Hybrid

Prezzi offerta Hera Hybrid

Qui sopra vedi un prospetto di quello che ti aspetta attivando l’offerta. Hera Hybrid permette infatti di bloccare una parte dei tuoi consumi a prezzo fisso e lasciare che i consumi extra seguano invece l’andamento del mercato all’ingrosso, beneficiando così di eventuali ribassi. Inoltre, puoi decidere quanta parte dei tuoi consumi coprire fisso ogni mese.

Ma di quanto parliamo? Nel caso dei prezzi luce, entro soglia avrai una tariffa fissa di 0,1349 €/kWh, valida tutti i giorni a tutte le ore. Extra soglia, invece, il prezzo variabile è indicizzato al PUN (Prezzo Unico Nazionale), con contributo sui consumi di 0,0358 €/kWh. A questi devi aggiungere 12€ al mese di commercializzazione + 0,005 €/kWh per integrazione mercato e capacità. Il bonus per i nuovi clienti è di 100 euro in bolletta.

Discorso simile per il gas. Il prezzo entro soglia è di 0,499 €/Smc, valido tutti i giorni. Extra soglia invece si va per un prezzo variabile indicizzato al PSV (Punto di Scambio Virtuale), con contributo sui consumi di 0,1590 €/Smc e 12€ al mese di spese di commercializzazione. Anche qui è previsto un bonus in bolletta di 100 euro.

Attivando sia luce che gas, quindi, come nuovo cliente potrai ricevere fino a 200 euro di sconto complessivo.

Attiva l’offerta Hera Hybrid

L’offerta giusta per te se cerchi risparmio e un profilo bilanciato che metta insieme la certezza di un prezzo bloccato per una parte dei consumi e la possibilità di sfruttare i vantaggi del mercato variabile per la parte eccedente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
27 ott 2025
