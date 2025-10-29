 Bonus fino a 200 euro su luce e gas: lo offre Hera fino al 31 ottobre
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Bonus fino a 200 euro su luce e gas: lo offre Hera fino al 31 ottobre

La promo Heravigliosa su Hera Hybrid Luce e Gas, l'offerta che combina i vantaggi del prezzo fisso e del prezzo variabile.
Bonus fino a 200 euro su luce e gas: lo offre Hera fino al 31 ottobre
Green Risparmio energetico
La promo Heravigliosa su Hera Hybrid Luce e Gas, l'offerta che combina i vantaggi del prezzo fisso e del prezzo variabile.

Il Gruppo Hera propone un bonus fino a 200 euro su luce e gas nell’ambito della promozione Heravigliosa su Hera Hybrid Luce e Gas, l’offerta che combina insieme i vantaggi del prezzo fisso con quelli del prezzo variabile. L’offerta è rivolta ai nuovi clienti che sottoscriveranno la fornitura entro il 31 ottobre.

L’offerta Hera Hybrid garantisce una quantità di energia a prezzo fisso fino alla soglia stabilita in base ai propri consumi, più una quantità di energia a prezzo variabile per i consumi extra soglia. Ogni utente può inoltre scegliere la quantità di consumo da coprire tramite un prezzo bloccato ogni mese.

Vai all’offerta di Hera

Prezzi offerta Hera Hybrid

Prezzo luce e gas dell’offerta Hera Hybrid

Di seguito il riepilogo dei prezzi luce e gas dell’offerta Hera Hybrid.

Luce

  • Entro la soglia: 0,1349 euro/kWh (prezzo luce fisso tutti i giorni a tutte le ore)
  • Extra soglia: prezzo variabile PUN Index GME + 0,0358 euro/kWh come contributo sui consumi
  • Corrispettivi: 12 euro al mese come corrispettivo di commercializzazione + 0,005 euro/kWh come integrazione mercato e capacità
  • Bonus: 100 euro di sconto di Bonus Heraviglioso per i nuovi clienti

Gas

  • Entro la soglia: 0,499 euro/Smc (prezzo gas fisso tutti i giorni a tutte le ore)
  • Extra soglia: prezzo variabile PSV + 0,1590 euro/Smc come contributo sui consumi
  • Corrispettivi: 12 euro al mese come corrispettivo di commercializzazione
  • Bonus: 100 euro di sconto di Bonus Heraviglioso per i nuovi clienti

Al di là del bonus di 200 euro, un altro punto di forza di Hera Hybrid è il profilo bilanciato, con cui ci si può mettere al riparo dagli aumenti (quantità di energia a prezzo fisso) e allo stesso tempo beneficiare dei ribassi (quantità di energia a prezzo variabile).

Hera Hybrid prevede una fatturazione mensile, grazie alla quale è possibile dilazionare la spesa, insieme a un Diario dei Consumi che comprende un report di monitoraggio dettagliato di quanto e come si consuma durante tutti i giorni della settimana.

Vai all’offerta di Hera

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Luce e gas con Hera: tariffa ibrida con 200€ di sconto in bolletta

Luce e gas con Hera: tariffa ibrida con 200€ di sconto in bolletta
Octopus abbassa ancora il costo di luce e gas: ecco le nuove tariffe

Octopus abbassa ancora il costo di luce e gas: ecco le nuove tariffe
Bollette più leggere con Engie: due anni di luce e gas a prezzo fisso

Bollette più leggere con Engie: due anni di luce e gas a prezzo fisso
Bonus energia fino a 200€ con Hera Hybrid: l’offerta che TAGLIA le spese di luce e gas

Bonus energia fino a 200€ con Hera Hybrid: l’offerta che TAGLIA le spese di luce e gas
Luce e gas con Hera: tariffa ibrida con 200€ di sconto in bolletta

Luce e gas con Hera: tariffa ibrida con 200€ di sconto in bolletta
Octopus abbassa ancora il costo di luce e gas: ecco le nuove tariffe

Octopus abbassa ancora il costo di luce e gas: ecco le nuove tariffe
Bollette più leggere con Engie: due anni di luce e gas a prezzo fisso

Bollette più leggere con Engie: due anni di luce e gas a prezzo fisso
Bonus energia fino a 200€ con Hera Hybrid: l’offerta che TAGLIA le spese di luce e gas

Bonus energia fino a 200€ con Hera Hybrid: l’offerta che TAGLIA le spese di luce e gas
Federico Pisanu
Pubblicato il
29 ott 2025
Link copiato negli appunti