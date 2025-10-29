Bonus fino a 200 euro su luce e gas: lo offre Hera fino al 31 ottobre

Il Gruppo Hera propone un bonus fino a 200 euro su luce e gas nell’ambito della promozione Heravigliosa su Hera Hybrid Luce e Gas, l’offerta che combina insieme i vantaggi del prezzo fisso con quelli del prezzo variabile. L’offerta è rivolta ai nuovi clienti che sottoscriveranno la fornitura entro il 31 ottobre.

L’offerta Hera Hybrid garantisce una quantità di energia a prezzo fisso fino alla soglia stabilita in base ai propri consumi, più una quantità di energia a prezzo variabile per i consumi extra soglia. Ogni utente può inoltre scegliere la quantità di consumo da coprire tramite un prezzo bloccato ogni mese.

Prezzo luce e gas dell’offerta Hera Hybrid

Di seguito il riepilogo dei prezzi luce e gas dell’offerta Hera Hybrid.

Luce

Entro la soglia: 0,1349 euro/kWh (prezzo luce fisso tutti i giorni a tutte le ore)

(prezzo luce fisso tutti i giorni a tutte le ore) Extra soglia: prezzo variabile PUN Index GME + 0,0358 euro/kWh come contributo sui consumi

Corrispettivi: 12 euro al mese come corrispettivo di commercializzazione + 0,005 euro/kWh come integrazione mercato e capacità

Bonus: 100 euro di sconto di Bonus Heraviglioso per i nuovi clienti

Gas

Entro la soglia: 0,499 euro/Smc (prezzo gas fisso tutti i giorni a tutte le ore)

(prezzo gas fisso tutti i giorni a tutte le ore) Extra soglia: prezzo variabile PSV + 0,1590 euro/Smc come contributo sui consumi

Corrispettivi: 12 euro al mese come corrispettivo di commercializzazione

Bonus: 100 euro di sconto di Bonus Heraviglioso per i nuovi clienti

Al di là del bonus di 200 euro, un altro punto di forza di Hera Hybrid è il profilo bilanciato, con cui ci si può mettere al riparo dagli aumenti (quantità di energia a prezzo fisso) e allo stesso tempo beneficiare dei ribassi (quantità di energia a prezzo variabile).

Hera Hybrid prevede una fatturazione mensile, grazie alla quale è possibile dilazionare la spesa, insieme a un Diario dei Consumi che comprende un report di monitoraggio dettagliato di quanto e come si consuma durante tutti i giorni della settimana.