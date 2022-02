Bonus Idrico, subito elargito online il 30% del plafond

La richiesta del Bonus Idrico ha avuto il via nella giornata di ieri ed il successo è stato immediato. Secondo quanto comunicato dal Ministero per la Transizione Ecologica, alle ore 17 di ieri (dopo 5 ore di attività) erano già 7000 gli utenti registrati alla piattaforma SOGEI ed ognuno ha richiesto una media di 800 euro per intervento.

Bonus Idrico, plafond presto esaurito

Complessivamente, insomma, in poche ore è stato elargito già il 30% circa dei fondi disponibili, con 5 milioni di euro prenotati a fronte di un plafond complessivo da 15 milioni. Saranno distribuiti bonus fino all’esaurimento del plafond a fronte di istanze di contributo correttamente compilate e corroborate dalla necessaria documentazione illustrativa.

Il MITE ricorda che “Possono beneficiare del bonus i maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, che abbiano effettuato nel corso dell’anno 2021 interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua“.

La richiesta può essere effettuata esclusivamente online e per accreditarsi al portale è necessario l’accreditamento tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica.