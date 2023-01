Bonus MISE per imprese, professionisti e P. IVA: come richiederlo

Il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, ha stanziato risorse allo scopo di favorire la diffusione della banda larga nel nostro paese. Imprese, professionisti e Partita IVA possono richiedere un bonus dai 300 ai 2500 euro per l’acquisto di servizi internet.

Aruba con la sua fibra permette di raccogliere l’iniziativa con due differenti offerte: Fibra Aruba PRO permette di richiedere il bonus statale di 500 euro. Con Fibra Aruba Pro XL invece puoi avere il bonus statale di 2000 euro. Ecco come funzionano.

Come richiedere il Bonus MISE con la Fibra di Aruba

Il Piano Voucher è attivo, come detto, per micro, piccole e medie imprese, liberi professionisti e partita IVA. Il primo passo per ottenerlo è quello di verificare la copertura sul sito ufficiale di Aruba.

Fatto questo si può procedere con la richiesta per il bonus fibra: sarà Aruba stessa, una volta ricevuta la documentazione, ad effettuare tutte le verifiche.

Se tutto sarà ok sarai contattato per sapere quando il tuo contributo verrà approvato e, dopo aver completato il pagamento, potrai subito iniziare con la tua nuova rete di fibra ottica.

Puoi scegliere, come detto, tra due differenti soluzioni: Fibra Aruba Pro XL, a 0 euro al mese per 36 mesi invece di 55,50, ti permette di avere velocità fino a 2.5 Gbps, router WiFi6, IPv4 statico e chiamate nazionali illimitate.

Con Fibra Aruba PRO, a 0 euro al mese per 18 mesi invece di 27,78, hai il router, un IPv4 statico e chiamate nazionali illimitate.

In entrambi i casi non hai nessun costo di attivazione o migrazione, puoi contare sull’assistenza dedicata e chat 24 ore su 24 e anche la possibilità di recedere quando vuoi con il pagamento di una piccola penale.

Per maggiori informazioni puoi visitare la pagina ufficiale di Aruba dedicata al bonus MISE e scoprire come puoi risparmiare subito fino a 2500 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.