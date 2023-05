Boom di malware, ne viene creato uno al minuto: il parere degli esperti

Che i malware siano una minaccia sempre più diffusa è ben percepito da chiunque frequenti la rete regolarmente.

A dimostrare che questa sensazione è vera, sarebbe anche una ricerca eseguita dal team Threat Research and Intelligence di BlackBerry. Lo studio, avvenuto nel corso del periodo che va tra dicembre 2022 a febbraio 2023, ha analizzato i dati raccolti tramite CylanceENDPOINT™ attraverso la sua attività.

In tal senso, è stata individuato in media più di un nuovo malware ogni minuto. Paragonando tale ricerca a una simile, condotta l’anno precedente, si è calcolato un aumento del 50% rispetto ai dodici mesi precedenti.

L’intera ricerca ha rilevato e bloccato un totale di 1.578.733 attacchi informatici: un numero enorme, che dimostra ancora una volta quanto sia importante adottare adeguate precauzioni in merito.

2.252 malware nuovi ogni giorno: come evitare rischi?

Analizzati sotto altri punti di vista, i dati ottenuti tramite la ricerca sono ugualmente preoccupanti: si parla, infatti, di 2.252 nuovi malware individuati ogni giorno.

Di fatto, sia per utenti comuni che per contesti lavorativi e aziendali, ricorrere ad adeguate contromosse è indispensabile. Per fortuna, anche i classici antivirus si sono evoluti in quelle che sono le moderne suite di sicurezza.

Soluzioni come Avast Premium Security, ad esempio, agiscono in maniera concreta per prevenire efficacemente qualunque tipo di attacco, sia esso malware, adware, trojan o quant’altro.

Avast agisce proteggendo le transazioni economiche online, che si tratti di movimenti bancari o di semplice shopping digitale. Gli strumenti per la protezione di privacy e dati personali, poi, vanno oltre alle funzioni tipiche degli antivirus, dimostrando come tale prodotto sappia mantenersi al passo con i tempi.

Infine, va considerato anche come questa suite sia attualmente soggetta a una interessante promozione.

Con la sottoscrizione valida per 10 dispositivi, infatti, è possibile ottenere uno sconto del 55%.

Ciò si traduce in tutta la protezione di Avast Premium per soli 42,29 euro all’anno.

