Boom di generatori di contenuti nella top 50 degli strumenti AI

A settembre 2023, in reazione alla fulminea ascesa di ChatGPT, il fondo di investimento Andreessen Horowitz, con sede nella Silicon Valley e specializzato in nuove tecnologie, ha preso l’iniziativa di stilare un elenco di 50 strumenti di intelligenza artificiale generativa più utilizzati al mondo. All’epoca, il chatbot progettato da OpenAI si distinse nettamente, accaparrandosi il 60% del traffico mensile legato all’AI e classificandosi come il 24esimo sito più visitato al mondo.

Ma come si è evoluta la situazione? E quali nuovi strumenti sono emersi negli ultimi mesi? Per rispondere a queste domande, il fondo di investimento ha ripetuto l’analisi, basandosi sui dati forniti da SimilarWeb fino a gennaio 2024. I risultati sono stati appena rivelati.

ChatGPT continua a dominare, ma il mercato è in crescita

Prima conclusione del report: il mercato dell’AI è in crescita e, soprattutto, sempre più competitivo. Secondo il fondo d’investimento “più del 40% degli strumenti sono nuovi”. In questo elenco aggiornato compaiono ben 22 tool di AI generativa. E alcuni hanno avuto grande successo, come l’assistente Liner (4°), il generatore fittizio di chatbot JanitorAI (8°) o il chatbot Claude (10°), sviluppato da Anthropic.

Tuttavia, c’è poco movimento ai vertici della classifica. ChatGPT domina ancora ampiamente il mercato, totalizzando quasi 2 miliardi di visite ogni mese, ovvero “cinque volte più visite dello strumento in seconda posizione, Bard, ora Gemini“, spiega il fondo di investimento. Character.ai e QuillBot restano nella top 5, mentre Poe ne esce, ora in sesta posizione.

Ecco le 10 piattaforme di intelligenza artificiale generativa più utilizzate ogni mese:

ChatGPT Gemini (ex Bard) Character.ai Liner QuillBot Poe Perplexity JanitorAI CivitaAI Claude

L’avanzata dei generatori di contenuti e degli strumenti di produttività

Andreessen Horowitz ha esaminato anche le principali categorie di strumenti utilizzati. Se a settembre si distinguevano gli “assistenti generali”, come ChatGPT, ora sono i generatori di contenuti (immagini, video, ecc.) a cannibalizzare il mercato. Il fondo di investimento osserva anche l’emergere di due nuove categorie, i generatori di musica, rappresentati da Suno (36°) e gli strumenti di produttività. “La categoria produttività comprende sette soluzioni nella classifica“, osserva Andreessen Horowitz, tra cui Liner, Otter.ai o ChatPDF.

ChatGPT trionfa anche su mobile

Durante questo secondo sondaggio, Andreessen Horowitz ha stilato anche una classifica delle applicazioni per dispositivi mobili con funzionalità AI, sulla base dei dati forniti da Sensor Tower fino a gennaio 2024. Anche in questo caso, nessuna sorpresa: ChatGPT, che ha una versione mobile su iOS e Android, è in cima. Il chatbot di OpenAI è avanti a Microsoft Edge, Photomath, Bing e Remini. Copilot di Microsoft si deve accontentare del 40° posto…