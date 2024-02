Come creare canzoni con Suno AI

L’intelligenza artificiale, in continua evoluzione, apre le porte a nuovi orizzonti, tra cui quello musicale. Nonostante possa suscitare controversie e dubbi, esistono in realtà diverse piattaforme che consentono di utilizzare l’AI per la creazione di brani musicali. La musica è un’arte che richiede tempo, abilità e dedizione, ma l’intelligenza artificiale ha introdotto strumenti innovativi come Suno AI, che rappresentano un passo avanti significativo nel processo di creazione musicale. Suno AI permette di generare una canzone, compresi musica, testi e voce, da un semplice input di testo e offre la possibilità di sperimentare generi e stili diversi, selezionando le diverse funzioni disponibili sulla piattaforma. Tutto questo, in modo gratuito.

Cos’è Suno AI

Suno AI è uno strumento potente che consente di esprimere la propria creatività e di esplorare il mondo musicale, anche per coloro che si cimentano per la prima volta nella modifica o creazione di musica. Infatti, l’intelligenza artificiale riesce a superare molti dei limiti complessi e costosi degli strumenti musicali tradizionali. Nell’effettivo, Suno AI è una piattaforma web che, grazie a un sofisticato sistema di intelligenza artificiale, consente di creare brani musicali a partire da un semplice comando.

Nella pratica, basterà inserire un testo di qualsiasi genere e attendere che l’AI realizza la canzone. Per generare musica, Suno AI offre diversi piani a pagamento, tra cui uno premium e uno per uso commerciale. Ma prima di procedere e sottoscrivere un abbonamento è possibile familiarizzare con la creazione musicale di Sumo con una prova gratuita, che fornisce 50 crediti giornalieri.

Come utilizzare Suno AI

Suno AI, accessibile attraverso il sito ufficiale, offre la possibilità di ascoltare alcuni brani degli altri utenti, ma senza un account personale non è possibile fare altro. Per creare la propria canzone, è necessario registrare un account sul sito inserendo i propri dati personali. L’accesso può essere semplificato utilizzando un account Discord, Google o Microsoft, seguendo le diverse indicazione a seconda della scelta. Nella pratica, per creare un account Suno AI è possibile seguire i seguenti passaggi:

Accedere a Suno AI;

Scorrere sulla pagina principale;

Selezionare “Make a song”;

Procedere su “Create”;

Scegliere la modalità d’accesso;

Inserire i dati necessari per l’account scelto;

Procedere su “Continua”.

Una volta completati questi passaggi si aprirà la schermata per la creazione. Infatti, uno dei principali vantaggi di Suno AI è la possibilità di poter sfruttare subito le principali funzionalità e creare una canzone. In seguito, è presente la possibilità di valutare l’opzione di sottoscrivere un abbonamento per accedere a funzionalità avanzate.

Come creare canzoni con Suno AI

Dopo aver creato un account su Suno AI, è possibile accedere alla pagina iniziale per creare un brano musicale. La sua interfaccia intuitiva permette a tutti di creare canzoni, basterà inserire il testo scelto nella sezione “Song Description” e poi procedere con “Create”. In pochi secondi, Suno presenterà due tipologie di canzoni, basati sul tipo di melodia associata al testo inserito.

A questo punto, basterà premere “Play” per ascoltare il brano creato dall’AI. Per un approccio più personalizzato a Suno AI, è possibile selezionare “Custom Mode”. In particolare, per aggiungere maggiori dettagli su Suno, oltre al semplice prompt, è possibile seguire questi passaggi:

Accedere a Suno AI;

Procedere con “Create”;

Attivare “Custom Mode”;

Inserire il testo;

Selezionare lo stile musicale;

Inserire il titolo del brano.

In questo modo, è possibile guidare in modo più specifico l’intelligenza artificiale e realizzare un brano testando i diversi stili. Inoltre, nella schermata di riproduzione, è possibile visualizzare la copertina del brano e i testi. Per ascoltare tutti i brani creati, basta procedere con “Library”, che consente di gestire tutte le creazioni musicali di Suno AI. La creazione di un brano con Suno AI è solo il primo passo, perché la piattaforma offre molte altre funzioni interessanti, tra cui la possibilità di remixare il brano, modificando gli elementi in base ai dati generati. Nella pratica, è sufficiente selezionare i tre punti vicino al brano e procedere con “Remix” dal menu. Inoltre, nella schermata di riproduzione, è possibile condividere o scaricare il brano, sia in formato audio che video, rendono Suno AI uno strumento versatile e potente per la creazione musicale.

Come controllare i crediti disponibili su Suno

Creare musica con Suno AI è un’esperienza entusiasmante e rivoluzionaria, che offre un modo interessante e divertente di sfruttare l’intelligenza artificiale. La piattaforma Suno AI, infatti, si distingue per la sua capacità di trasformare un semplice testo in un brano musicale, offrendo un’esperienza unica di creazione musicale. Ma non solo, offre anche una serie di funzioni avanzate che permettono di personalizzare ulteriormente le canzoni. Ad esempio, modificare il genere musicale, aggiungere effetti sonori o regolare il ritmo del brano.

Tutto questo sfruttando la versione gratuita di Suno AI che opera attraverso un sistema di crediti per un totale di 50 crediti al giorno. Ricordando che Suno per ogni canzone consuma 10 crediti e genera due prove per ogni testo inserito. Per monitorare il numero di crediti utilizzati, è sufficiente osservare l’indicatore situato in basso a destra dell’interfaccia utente. Le funzioni si ampliano con i piani premium, che offrono anche la possibilità di utilizzare i brani per scopi commerciali.