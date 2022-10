Boris 4: quattro curiosità sulla serie, le sapevi?

Boris 4 si avvicina sempre più, l’attesa è ormai agli sgoccioli. I primi episodi saranno disponibili per lo streaming su Disney a partire da mercoledì 26 ottobre. Per ingannare l’attesa, puoi guardare il trailer ufficiale. Qui è dove ti mettiamo a conoscenza di quattro curiosità sulla serie che forse ignoravi.

Quattro curiosità sulla serie, aspettando Boris 4

Resa un cult dal cast di attori di livello assoluto (Francesco Pannofino, Caterina Guzzanti, Pietro Sermonti, Valerio Aprea e Carolina Crescentini solo per citarne alcuni), propone una satira ai limiti del grottesco nei confronti della produzione televisiva italiana destinata al pubblico generalista, in particolare quella di inizio millennio. Le riprese della fiction Gli occhi del cuore sono solamente il pretesto per far interagire personaggi in grado di dar vita a un mix letteralmente esplosivo. Ecco le quattro curiosità che forse non conoscevi.

La sigla, firmata da Elio e le Storie Tese, condivide la base musicale con il brano “Effetto memoria” del gruppo (dall’album “Studentessi” del 2008); “Boris” è il nome del pesce rosso sempre al fianco del regista René Ferretti, ma inizialmente il titolo scelto per la serie era “La fuori serie italiana”; la locura a cui fa riferimento uno degli sceneggiatori è ripreso dal brano “Mai dire mai” portato da Willy Peyote lo scorso anno al Festival di Sanremo; le prime tre stagioni contengono numerosissimi riferimenti ad altre serie famore: tra queste Scrubs, Lost e Twin Peaks.

Il modo migliore per farsi trovare pronti all’appuntamento con Boris 4 è recuperare le prime tre stagioni con una vera e propria maratona. Come scritto in apertura, i nuovi episodi saranno resi disponibili per lo streaming tra una settimana esatta, a partire da mercoledì 26 ottobre.