Boris 4: la maratona prima della nuova stagione

René Ferretti e il suo pesce rosso sono pronti per il grande ritorno: Boris 4 arriverà su Disney+ il 26 ottobre. Una nuova stagione, a oltre dieci anni di distanza da quella precedente. Quale occasione migliore per recuperare quelle precedenti, con una maratona di streaming?

La maratona prima di Boris 4: via allo streaming

Il regista interpretato da Francesco Pannofino sarà ancora una volta alle prese con la produzione di una serie low budget, dovendosi adattare ai nuovi standard televisivi e alle richieste della produzione in linea con i trend odierni. Un assaggio? Guarda il trailer qui sotto.

Nel cast di attori alcuni grandi ritorni: Valerio Aprea, Ninni Bruschetta, Raffaele Buranelli, Paolo Calabresi, Carolina Crescentini, Carlo De Ruggeri, Corrado Guzzanti, Karin Proia e Pietro Sermonti solo per citarne alcuni.

Per recuperare tutto quanto avvenuto con le riprese de Gli occhi del cuore, dai subito il via alla maratona streaming delle prime tre stagioni di Boris: il 26 ottobre sarai pronto per premere Play e gustarti la quarta.