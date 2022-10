Boris 4: ecco quando arrivano i primi episodi su Disney+

Ci siamo: sul finire del mese di ottobre la quarta stagione di Boris, nota anche semplicemente come Boris 4, farà il suo debutto su Disney+. La piattaforma di streaming di casa Disney si prepara, quindi, a registrare l’arrivo di uno delle sue produzioni italiane più attese in assoluto. Dopo il successo ottenuto tra il 2007 e il 2011, con tre stagioni ed un film, Boris si prepara al grandissimo ritorno.

Per chi non ha ancora Disney+, inoltre, è possibile attivare l’offerta per ricevere 2 mesi gratis scegliendo la sottoscrizione annuale.

Boris 4: è tutto pronto per il grande ritorno della serie su Disney+

È tutto pronto per il ritorno di Boris che si prepara a fare il suo debutto su Disney+ con la quarta stagione, attesa con i primi episodi a fine ottobre. La data da cerchiare sul calendario è quella del prossimo 26 di ottobre quando, per tutti gli utenti della piattaforma di streaming di Disney, in esclusiva, saranno disponibili i primi episodi di Boris 4.

Il ritorno della serie sarà caratterizzato dalla presenza di quasi tutto il cast originale. Naturalmente, non potrà mancare Francesco Pannofino che tornerà a interpretare René Ferretti, l’eclettico regista che rappresenta il vero protagonista della serie. Nel cast ci saranno anche Pietro Sermonti, Alessandro Tiberi, Caterina Guzzanti, Carolina Crescentini, Karin Proia, Antonio Catania, Ninni Bruschetta, Paolo Calabresi e Alberto Di Stasio.

Per il momento, sulla quarta stagione di Boris, le informazioni sono limitate. Disney, infatti, ha scelto di divulgare pochissimi dettagli. La sinossi è la seguente:

Più di dieci anni dopo, la troupe di Boris non lavora più per la Rete ma per una potentissima piattaforma. La serie che girano, Vita di Gesù, vede Stanis nelle vesti di protagonista e produttore, e riunisce tutto il cast e la troupe de Gli Occhi Del Cuore. Ma le nuove rigidissime regole della piattaforma e il fantomatico algoritmo mettono a dura prova la nostra amata troupe.

Dove vedere Boris 4: è un’esclusiva Disney+ e ci sono 2 mesi gratis per i nuovi utenti

Il ritorno di Boris sarà un’ esclusiva Disney . La quarta stagione della serie sarà, infatti, trasmessa solo su Disney+, on demand, a partire dal 26 di ottobre. Chi ha già un abbonamento attivo con la piattaforma, quindi, non dovrà fare altro che accedere al catalogo tra poco meno di due settimane.

Per i nuovi utenti, invece, Disney+ costa 8,99 euro al mese, mettendo a disposizione tantissimi contenuti oltre alla possibilità di accesso multiplo alla piattaforma (3 dispositivi in contemporanea per account).

C’è anche la promo che permette di avere 2 mesi gratis di Disney+. Basta attivare l’abbonamento annuale, dal costo di 89,99e euro, che permette di risparmiare quasi 18 euro rispetto al costo di 12 rinnovi consecutivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.