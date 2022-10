Boris 4 è in streaming: guarda tutti gli episodi

Boris 4 è disponibile per lo streaming su Disney , finalmente. Dopo oltre dieci anni di assenza, possiamo tornare sul set con la troupe diretta da René Ferretti, per la produzione di una nuova serie. Ora hai la possibilità di guardare subito tutti gli episodi. Dai, dai, dai!

Finalmente, Boris 4: tutti gli episodi in streaming

Archiviata la parentesi de Gli occhi del cuore tocca a ora a Vita di Gesù, frutto della creatività dei soliti tre sceneggiatori. Questa volta bisogna però fare i conti con le esigenze, i ritmi e i trend di un mondo profondamente cambiato, con la necessità di rappresentare l’inclusione, ma soprattutto con quanto imposto dalla Piattaforma e dal suo Algoritmo. Senza inciampare in alcuno spoiler, ecco il trailer di presentazione.

Più di dieci anni dopo, la troupe di Boris non lavora più per la Rete, ma per una potentissima Piattaforma. La serie che girano, Vita di Gesù, vede Stanis nelle vesti di protagonista e produttore, e riunisce tutto il cast e la troupe de Gli occhi del cuore. Ma le nuove rigidissime regole della Piattaforma e il fantomatico Algoritmo mettono a dura prova la nostra amata troupe.

Boris 4 è composta da otto episodi, ognuno dalla durata pari a circa trenta minuti, tutti subito disponibili su Disney . I primi due sono “Gli ultimi saranno i primi” e “Cana maledetta”. Le citazioni si sprecano.

È lecito chiedersi se sia già stata pianificata una quinta stagione. Nulla di confermato, per ora, ma considerando quanto sia stato atteso l’esordio della quarta e il successo che si appresta a riscontrare (i due episodi mostrati in anteprima alla stampa sembrano suggerirlo) non fatichiamo a immaginare che ci siano tutti i presupporti per portare avanti il progetto.

Per l’arrivo di Boris 4, la piattaforma Disney ha deciso di percorrere la strada dell’autoironia, mettendosi in gioco e prendendosi in giro. Non a caso, il trailer recita: Sono tornati, per distruggere Disney+ .

