Boris 4: anticipazioni sulla trama (senza spoiler)

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di mercoledì 26 ottobre, quando tutti gli episodi di Boris 4 saranno disponibili per lo streaming su Disney+. Per farti trovare pronto, puoi dare il via subito a una maratona con le prime tre stagioni. Passiamo in rassegna qualche anticipazione sulla trama, ma rigorosamente senza alcuno spoiler.

La trama di Boris 4: tranquilli, niente spoiler

René Ferretti e la sua squadra, archiviata l’esperienza con Gli occhi del cuore, si trovano questa volta a dover fare i conti con una nuova produzione low budget italiana. Si tratta della serie intitolata Vita di Gesù. È nata da un’idea di Stanis La Rochelle, che ne interpreta il protagonista principale pur avendo superato da un bel pezzo i 33 anni. Dovranno tener conto dei trend del momento ovvero l’impatto dei social network, degli influencer e la necessità di rappresentare culture diverse. Trascorsi più di dieci anni dall’ultimo ciak, forse questa volta non basterà uno Smarmella tutto per soddisfare il pubblico e soprattutto l’algoritmo di una piattaforma globale a cui spetta l’ultima parola.

Nel cast di attori tornano, tra gli altri, Francesco Pannofino, Pietro Sermonti, Carolina Crescentini, Alessandro Tiberi, Paolo Calabresi, Caterina Guzzanti, Carlo De Ruggieri, Luca Amorosino, Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo, Andrea Sartoretti, Ninni Bruschetta, Antonio Catania, Eugenia Costantini, Cecilia Dazzi, Giorgio Tirabassi, Corrado Guzzanti, Massimiliano Bruno, Karin Proia e Andrea Purgatori. Dentro anche new entry come Giulia Anchisi, Raffaele Buranelli, Aurora Calabresi e Astrid Casali.

Le riprese della quarta stagione (scopri le curiosità sulla serie) hanno preso il via a inizio ottobre 2021, per concludersi nove settimane più tardi, intorno alla metà di dicembre. Gli episodi sono scritti e diretti da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. Come scritto in apertura, saranno disponibili per lo streaming su Disney da mercoledì 26 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.