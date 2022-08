Borsa porta PC pratica e stilosa: solo 11€ in offerta su Amazon

Sei in cerca di una nuova borsa porta PC per il tuo laptop da 13 pollici? Approfitta allora dello sconto su questa stilosissima borsa protettiva che, grazie ad un coupon del 50%, puoi pagare soltanto 11 euro. Tutto quello che devi fare, appunto, è applicare il codice sconto che trovi sotto al prezzo originale, spuntando la voce “Applica coupon 50%“. Spedita con Prime, sarà a casa tua già domani.

Borsa porta PC: stile, eleganza e un notevole risparmio

Questa pratica borsa porta PC si contraddistingue innanzitutto per il suo stile sicuramente originale: qualcosa di differente dalle solite borse tutte uguali e forse un po’ troppo asettiche. Non c’è però solo questo perché acquistandola ti porti a casa una borsa protettiva realizzata con feltro di alta qualità che assorbe gli urti e ti fornisce la protezione più completa possibile.

L’interno in morbido e spesso pile protegge il PC da graffi, polvere e urti, mentre grazie all’apposita imbottitura assicuri la protezione ai quattro angoli del tuo PC. La custodia offre un comparto principale per laptop fino a 13.3 pollici, ideale quindi per Macbook Pro, Air, notebook Samsung, HP, Lenovo, Acer, ASUS e altri marchi, insieme a uno scomparto anteriore più piccolo in cui conservare tablet, riviste, libri, e-book reader, cavi e quant’altro ancora.

Presenti anche due tasche posteriori per telefoni cellulari, auricolari, portafogli e tutto ciò che hai bisogno di portare con te. Ogni scomparto è foderato in pelle scamosciata: e non finisce qui, perché trovi anche una piccola borsa in feltro per mouse, caricabatterie e altri oggetti piccolini.

Applica il coupon sconto e paga questa stilosissima e pratica borsa porta PC a soli 11 euro. Porti il tuo laptop comodamente sempre con te, lo proteggi dagli urti e lo fai senza dubbio con stile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.