Come vedere Borussia Dortmund-Chelsea in streaming

Borussia Dortmund-Chelsea segna il ritorno della Champions League sulla piattaforma Amazon. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno del Westfalenstadion alle ore 21:00 di mercoledì 15 febbraio, dando il via a una sfida tra due big del calcio europeo che promette spettacolo. Seguirà poi il ritorno a Stamford Bridge in programma per il 7 marzo.

Borussia Dortmund-Chelsea: guarda la partita in streaming

Hai la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico affidato alla voce di Massimo Ambrosini. In collegamento da bordocampo Giulia Mizzoni con Luca Toni, Patrice Evra e Gianfranco Zola, prima del fischio d’inizio, durante l’intervallo e al termine del match.

I tedeschi arrivano alla gara dopo una fase di qualificazione in Champions che li ha visti chiudere il gruppo G al secondo posto con 9 punti, dietro al Manchester City. Gli inglesi hanno invece guidato la classifica del gruppo E con 13 punti, davanti al Milan.

Gli allenatori Terzic e Potter proveranno a portare a casa la vittoria anzitutto con le loro scelte iniziali: ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel, Wolf, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro, Emre Can, Bellingham, Brandt, Reus, Adeyemi, Haller;

Chelsea (4-3-3): Kepa, Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly, Cucurella, Gallagher, Enzo Fernandez, Mount, Sterling, Havertz, Joao Felix.

