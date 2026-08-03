Bose QuietComfort Earbuds: audio strepitoso per tutto il giorno

Oggi ti segnaliamo questi auricolari wireless eccezionali che ti permetteranno di ascoltare musica e fare chiamate in modo professionale garantendo anche una ottima comodità e un’autonomia gigantesca. Stiamo parlando dei mitici Bose QuietComfort Earbuds che ora puoi avere su Amazon a 149,49 euro, invece che 199,95 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon c’è dunque uno sconto del 25% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare un bel po’ di soldi sul totale. Potrai scegliere tra diverse colorazioni e potrai pagarli in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Bose QuietComfort Earbuds: niente compromessi

Con gli auricolari wireless Bose QuietComfort Earbuds sei certo di non fare compromessi. Sia per quanto riguarda il comfort che per quanto riguarda l’audio e l’autonomia sono eccellenti. Offrono un design super compatto e leggero, con inserti in silicone morbido, e quando li metti alle orecchie sono quasi impercettibili. Sono resistenti all’acqua e potrai gestire le impostazioni con semplici comandi touch.

Offrono un suono straordinario firmato Bose che ti permette di percepire anche quei piccoli suoni che altrimenti andrebbero persi. Puoi collegarle simultaneamente fino a due dispositivi passando da uno all’altro in modo rapido e garantiscono una connessione senza latenza e stabile fino a 9 metri di distanza. Potrai anche personalizzare il suono attraverso l’app dedicata per regolare i bassi, i medi e gli alti o controllare la durata della batteria. Parlando di quest’ultima, offrono fino a 8,5 ore di ascolto con una singola ricarica e una ricarica veloce di 20 minuti per altre 2 ore di riproduzione. Puoi ricaricarle in modalità wireless.

Non perdere tempo perché è un’occasione più unica che rara. Vai ora su Amazon e acquista i tuoi Bose QuietComfort Earbuds a 149,49 euro, invece che 199,95 euro. Completa l’ordine adesso e li riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.