 Bose QuietComfort Earbuds: audio strepitoso per tutto il giorno
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Bose QuietComfort Earbuds: audio strepitoso per tutto il giorno

Gli auricolari wireless Bose QuietComfort Earbuds garantiscono un audio di qualità con una notevole autonomia e sono in offerta al 25%.
Bose QuietComfort Earbuds: audio strepitoso per tutto il giorno
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Gli auricolari wireless Bose QuietComfort Earbuds garantiscono un audio di qualità con una notevole autonomia e sono in offerta al 25%.
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Oggi ti segnaliamo questi auricolari wireless eccezionali che ti permetteranno di ascoltare musica e fare chiamate in modo professionale garantendo anche una ottima comodità e un’autonomia gigantesca. Stiamo parlando dei mitici Bose QuietComfort Earbuds che ora puoi avere su Amazon a 149,49 euro, invece che 199,95 euro.

Sul prezzo di partenza indicato da Amazon c’è dunque uno sconto del 25% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare un bel po’ di soldi sul totale. Potrai scegliere tra diverse colorazioni e potrai pagarli in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

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Bose QuietComfort Earbuds: niente compromessi

Con gli auricolari wireless Bose QuietComfort Earbuds sei certo di non fare compromessi. Sia per quanto riguarda il comfort che per quanto riguarda l’audio e l’autonomia sono eccellenti. Offrono un design super compatto e leggero, con inserti in silicone morbido, e quando li metti alle orecchie sono quasi impercettibili. Sono resistenti all’acqua e potrai gestire le impostazioni con semplici comandi touch.

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Offrono un suono straordinario firmato Bose che ti permette di percepire anche quei piccoli suoni che altrimenti andrebbero persi. Puoi collegarle simultaneamente fino a due dispositivi passando da uno all’altro in modo rapido e garantiscono una connessione senza latenza e stabile fino a 9 metri di distanza.  Potrai anche personalizzare il suono attraverso l’app dedicata per regolare i bassi, i medi e gli alti o controllare la durata della batteria. Parlando di quest’ultima, offrono fino a 8,5 ore di ascolto con una singola ricarica e una ricarica veloce di 20 minuti per altre 2 ore di riproduzione. Puoi ricaricarle in modalità wireless.

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Pubblicato il 3 ago 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
3 ago 2026
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