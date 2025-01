Bose QuietComfort, occhio al prezzo che crolla: auricolari premium

Un paio di auricolari Bluetooth con tutto al posto giusto. Se vuoi acquistare un modello da usare tutti i giorni e da abbinare a qualsiasi dispositivo allora prendi in considerazione le fantastiche Bose QuietComfort. Il marchio è sinonimo di qualità in questo campo, non c’è bisogno di andare per le lunghe, hanno anche la cancellazione del rumore. Puoi acquistarle a soli 149,95€ su Amazon approfittando dello sconto del 25% proprio ora. Aggiungile al carrello.

Bose QuietComfort, perché scegliere questi auricolari wireless?

Bellissime dal punto di vista estetico ma i veri pregi di questi auricolari Bluetooth li noti quando le indossi. Grazie al loro design dalle dimensioni compatte non fuoriescono dall’orecchio risultando ancora più comode per quando sei in giro per la città e ti muovi. Sicuramente non rischi di sfilarle mettendo un cappello o una sciarpa! Con punte auricolari in silicone si plasmano al tuo padiglione e rimangono ben ferme e salde. In confezione ne trovi di diverse misure per adattarle alle tue esigenze e ottenere un fitting perfetto.

Il suono è senza compromessi con cancellazione del rumore integrata che rimuove ogni fastidio e rende l’audio puro e cristallino. L’impianto collaudato non scende a compromessi sotto nessun punto di vista. Risultato potente e intenso per ascoltare fin la piccola sfumatura dei brani che più ami. Puoi attivare l’ANC, impostarlo sulla modalità consapevole o silenziosa con dei semplici tocchi visto che il controllo avviene in modo touch.

Il Bluetooth avanzato e che copre distanze eccellenti unito alla resistenza ad acqua e sudore rende le wearable uniche nel loro genere. Se poi conti che da sole hanno un’autonomia di 8,5 ore e che in 20 minuti di ricarica ne ottieni 2 (ore) aggiuntive… Cosa aspetti a fare?

A soli 149,95€ su Amazon le Bose QuietComfort sono gli auricolari Bluetooth da comprare con un solo click. Approfitta proprio ora dello sconto del 25%.

Le spedizioni rapide e gratuite sono garantite da Amazon Prime.