 Bose SoundLink Flex SE a -41%, un affare nella Festa di Prime
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Bose SoundLink Flex SE a -41%, un affare nella Festa di Prime

Il via alla Festa delle Offerte Prime ha portato l'altoparlante Bose SoundLink Flex SE al suo prezzo minimo storico su Amazon: eccolo.
Bose SoundLink Flex SE a -41%, un affare nella Festa di Prime
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Il via alla Festa delle Offerte Prime ha portato l'altoparlante Bose SoundLink Flex SE al suo prezzo minimo storico su Amazon: eccolo.
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Non è il solito altoparlante Bluetooth che trovi in giro: oggi al suo prezzo minimo storico su Amazon, il modello Bose SoundLink Flex SE ha dalla sua una scheda tecnica all’altezza delle aspettative per il marchio, racchiusa all’interno di un design compatto in grado di erogare un suono potete e avvolgente. È la scelta giusta per ascoltare la musica a casa e fuori, da portare ovunque senza preoccupazioni. Lo trovi in promozione per la Festa delle Offerte Prime in corso sull’e-commerce.

Compra Bose SoundLink Flex SE al minimo

Può vantare fino a 12 ore di autonomia con una sola ricarica della batteria in dotazione, per un ascolto senza interruzioni, il supporto alla connettività wireless stabile a 9 metri di distanza e la certificazione IP67 che lo protegge da acqua e polvere. È progettato per essere appoggiato in verticale, in orizzontale oppure appeso a testa in giù, con la tecnologia PositionIQ che rileva l’orientamento e regola automaticamente il suono. Dai un’occhiata alla pagina dedicata per scoprire tutti gli altri dettagli.

L'altoparlante portatile Bose SoundLink Flex SE

Invece di 159,95 euro come da listino ufficiale, grazie allo sconto del 41% (è applicato in automatico, non servono codici o coupon) puoi acquistare lo speaker portatile Bose SoundLink Flex SE al prezzo di 94,95 euro, il più basso da quando è in vendita. Scegli la colorazione che preferisci tra Black e Blue dusk, la spesa finale non cambia.

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Bose SoundLink Flex SE (2ª Gen) Altoparlante Portatile Bluetooth Alta Fedeltà

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Vedi l’offerta

Amazon ha riempito il proprio catalogo di offerte in occasione della Festa delle Offerte Prime, con migliaia di prodotti a prezzo scontato. L’evento si concluderà domani, mercoledì 7 ottobre, lasciando ancora qualche ora per approfittare delle promozioni: ti basta l’abbonamento Prime, lo stesso che include l’accesso allo streaming di film e serie TV su Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
6 ott 2026
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