Bose SoundLink Flex SE a -41%, un affare nella Festa di Prime

Non è il solito altoparlante Bluetooth che trovi in giro: oggi al suo prezzo minimo storico su Amazon, il modello Bose SoundLink Flex SE ha dalla sua una scheda tecnica all’altezza delle aspettative per il marchio, racchiusa all’interno di un design compatto in grado di erogare un suono potete e avvolgente. È la scelta giusta per ascoltare la musica a casa e fuori, da portare ovunque senza preoccupazioni. Lo trovi in promozione per la Festa delle Offerte Prime in corso sull’e-commerce.

Festa Prime: super sconto per Bose SoundLink Flex SE

Può vantare fino a 12 ore di autonomia con una sola ricarica della batteria in dotazione, per un ascolto senza interruzioni, il supporto alla connettività wireless stabile a 9 metri di distanza e la certificazione IP67 che lo protegge da acqua e polvere. È progettato per essere appoggiato in verticale, in orizzontale oppure appeso a testa in giù, con la tecnologia PositionIQ che rileva l’orientamento e regola automaticamente il suono. Dai un’occhiata alla pagina dedicata per scoprire tutti gli altri dettagli.

Invece di 159,95 euro come da listino ufficiale, grazie allo sconto del 41% (è applicato in automatico, non servono codici o coupon) puoi acquistare lo speaker portatile Bose SoundLink Flex SE al prezzo di 94,95 euro, il più basso da quando è in vendita. Scegli la colorazione che preferisci tra Black e Blue dusk, la spesa finale non cambia.

Amazon ha riempito il proprio catalogo di offerte in occasione della Festa delle Offerte Prime, con migliaia di prodotti a prezzo scontato. L’evento si concluderà domani, mercoledì 7 ottobre, lasciando ancora qualche ora per approfittare delle promozioni: ti basta l’abbonamento Prime, lo stesso che include l’accesso allo streaming di film e serie TV su Prime Video.