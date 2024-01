Bose SoundLink Revolve+ II: SUPER sconto del 28% su Amazon

La musica è la colonna sonora della nostra vita, e con il Bose SoundLink Revolve+ II, puoi viverla appieno ovunque tu vada. Oggi, su Amazon, questo straordinario altoparlante Bluetooth è in mega sconto del 28%, rendendo il momento perfetto per migliorare la tua esperienza musicale. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 239,00 euro, anziché 329,95 euro.

Bose SoundLink Revolve+ II: le scorte a disposizione sono davvero poche

L’audio a 360 gradi del SoundLink Revolve+ II è come un abbraccio musicale che ti avvolge completamente. La sua capacità di diffondere il suono in ogni direzione assicura una copertura uniforme, regalandoti un’esperienza sonora coinvolgente e avvincente. Con una potenza e profondità audio superiori rispetto al suo predecessore, il SoundLink Revolve II, questo diffusore trasforma ogni brano in un capolavoro sonoro.

La portabilità è un punto di forza del Revolve+ II. La sua costruzione resistente all’acqua e alla polvere (grado di protezione IP55) lo rende il compagno ideale per avventure all’aperto. La maniglia in tessuto flessibile consente di portare la tua musica preferita ovunque, aggiungendo un tocco di stile al tuo stile di vita dinamico.

Con una batteria ricaricabile agli ioni di litio, il Revolve+ II offre un’eccezionale autonomia di 17 ore. Questo significa che potrai goderti la tua musica senza interruzioni, anche durante le giornate più lunghe. La comoda porta USB Micro-B semplifica la ricarica, permettendoti di essere sempre pronto per la prossima sessione musicale.

La funzionalità di risposta alle chiamate tramite il microfono integrato rende il Revolve+ II più di un semplice diffusore. Puoi gestire le tue chiamate direttamente dal diffusore, senza interrompere la tua musica. Inoltre, l’integrazione con gli assistenti vocali e la possibilità di connetterlo a dispositivi compatibili con Amazon Alexa ampliano ulteriormente le tue opzioni di controllo.

La connessione semplice e l’opzione multi-connect rendono il Revolve+ II accessibile a tutti. Anche chi non è esperto di tecnologia può facilmente abbinare il proprio dispositivo attraverso le istruzioni vocali, mentre la possibilità di collegare due dispositivi contemporaneamente offre flessibilità e versatilità.

In sintesi, il Bose SoundLink Revolve+ II è molto più di un semplice altoparlante Bluetooth. È il compagno ideale per chi ama la musica e desidera portarla con sé ovunque. Sfrutta subito l’offerta del 28% su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 239,00 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.