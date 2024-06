Bose TV Speaker: OFFERTA A TEMPO per la soundbar Bluetooth

Un marchio, una garanzia: il forte sconto proposto oggi con l’offerta a tempo di Amazon su Bose TV Speaker rende la soundbar wireless un affare da cogliere al volo per chi vuole potenziare l’audio del proprio televisore, con un occhio riservato al design e potendo contare su uno dei marchi leader del mercato nelle soluzioni audio per la casa.

Soundbar con Bluetooth: l’offerta su Bose TV Speaker

È progettata per offrire il massimo della semplicità, con un formato compatto e componenti in grado di rendere i dialoghi più nitidi, ottimizzare l’esperienza di ascolto. Integra due driver full-range angolati e la connettività Bluetooth che permette di riprodurre musica e podcast in streaming dallo smartphone o dal tablet. La configurazione è davvero facile: basta il cavo audio ottico (incluso nella convezione) o uno HDMI (venduto separatamente). Trovi tutte le altre informazioni a proposito delle caratteristiche e delle funzionalità incluse nella scheda del prodotto.

Grazie all’offerta a tempo, la soundbar Bose TV Speaker con supporto wireless è in vendita al prezzo minimo storico di 199 euro invece di 299 euro come da listino ufficiale, con un risparmio del 33%. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione, il consiglio per gli interessati è di approfittarne prima che sia troppo tardi.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio assicurata entro pochi giorni se effettui l’ordine in questo momento. Se hai ancora dubbi sulla qualità dell’articolo, puoi dare uno sguardo alle oltre 6.000 recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova nel suo salotto, assegnandogli un voto medio molto alto (pari a 4,5 stelle su 5).