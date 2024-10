Bose Ultra Open Ear: gli auricolari del futuro ora scontati del 29%

Se c’è un design che spopolerà da qui ai prossimi anni, è proprio quello che Bose ha ideato per i suoi auricolari Bluetooth Ultra Open Ear. Ebbene, non si infilano dentro i padiglioni auricolari e quindi non ci sono problemi di fitting, si indossano come degli ear cuff e sono straordinariamente comodi. Attualmente sono i più ambiti sul mercato e con Amazon hai l’occasione di acquistarli a piccolo prezzo. Approfitta del ribasso del 29% e acquistali ora a soli 249,95€.

Bose Ultra Open Ear: gli auricolari Bluetooth che soddisfano

I modelli in ear sono scomodi, quelli come gli AirPods ti scivolano via… Insomma, cosa devi fare per avere un paio di auricolari Bluetooth? Con Bose Ultra Open Ear non hai problemi dal punto di vista del fitting sottolineando che anche in termini di prestazioni rimani soddisfatto.

Questo design Open Ear, per l’appunto, si aggancia al tuo orecchio come un orecchino e rimane fermo. Si appoggia all’interno del padiglione auricolare per regalarti un audio pazzesco senza preoccuparti di dover aggiustare una o l’altra wearable ogni due per tre. Tanto sono stabili e comode che puoi utilizzare anche per allenarti visto che sono impermeabili.

Una volta che li agganci al tuo orecchio, goditi un suono pieno, di qualità e privato senza che tutti sappiano cosa stai ascoltando stando semplicemente vicini a te. Non perderti una nota dei tuoi brani preferiti ma sentiti comunque partecipe del mondo potendo parlare con chi ti sta accanto senza dover rimuovere l’auricolare.

La gestione dei contenuti è rapida con i pulsanti inglobati e non mancano all’appello i microfoni per intrattenere telefonate e quant’altro.

Non rimane che una preoccupazione: quanta autonomia hanno? Con una sola ricarica gli auricolari funzionano per 7 ore ma la custodia di offrono altre 2,5 ricariche a disposizione di tasca.

Lo sconto di Amazon

Non perdere questa occasione per acquistare le Bose Ultra Open Ear con sconto del 29% su Amazon, collegati e completa l’acquisto a soli 249,99€ con un click.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.