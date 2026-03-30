 Bosnia - Italia in streaming dall'estero: come vedere la finale playoff
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Bosnia - Italia in streaming dall'estero: come vedere la finale playoff

Ecco come fare a vedere Bosnia - Italia in streaming dall'estero grazie a una VPN: il match è in programma il 31 marzo 2026 dalle 20:45.
Bosnia - Italia in streaming dall'estero: come vedere la finale playoff
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Ecco come fare a vedere Bosnia - Italia in streaming dall'estero grazie a una VPN: il match è in programma il 31 marzo 2026 dalle 20:45.

L‘Italia si gioca l’accesso al Mondiale 2026 nella finale playoff contro la Bosnia. Il match è in programma martedì 31 marzo, con calcio di inizio alle 20:45.  La partita sarà visibile in diretta TV su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play.

Come vedere il match dall’estero

La partita Bosnia – Italia non avrà una particolare copertura all’estero per quanto riguarda TV e piattaforme di streaming. Di conseguenza, chi si trova fuori dall’Italia dovrà valutare opzioni alternative per seguire il match.

Per vedere Bosnia – Italia in streaming dall’estero, infatti, è possibile ricorrere a una VPN e selezionare un server italiano, andando poi a collegarsi a Rai Play per seguire il match.

La VPN giusta da utilizzare è NordVPN, servizio di riferimento per il settore, che può contare su diversi server italiani e su un’infrastruttura completa e in grado di garantire una connessione veloce.

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La procedura da seguire è semplicissima: dopo aver attivato la VPN, infatti, è sufficiente scaricare l’applicazione di NordVPN sul proprio dispositivo e poi selezionare un server italiano. In questo modo è possibile ottenere un IP italiano e poi connettersi a Rai Play senza dover fare i conti con i blocchi geografici applicati dalla piattaforma.

Bosnia – Italia: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match:

  • Bosnia (3-5-1-1): Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Ct: Sergej Barbarez
  • Italia (3-5-2): Donnarumma; G.Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Moise Kean. Ct: Gennaro Gattuso

La partita è in programma il 31 marzo alle 20:45. Il match sarà trasmesso in diretta TV su Rai 1  e in diretta streaming su Rai Play. Per seguire il match dall’estero serve una VPN per raggiungere la piattaforma della Rai.

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Pubblicato il 30 mar 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
30 mar 2026
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