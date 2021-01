Con la volontà di lasciarsi definitivamente alle spalle il capitolo Dieselgate, Volkswagen fa ora parte della schiera di automaker impegnati a rincorrere Tesla sul fronte delle auto elettriche. Il gruppo tedesco non nasconde le proprie ambizioni, facendo lanciare il guanto di sfida a Elon Musk direttamente dal suo numero uno.

Il CEO Herbert Diess lo ha fatto ieri inaugurando il proprio account su Twitter e chiamando in causa il competitor, subito nel primo post. In tono cordiale e scherzoso, ma senza ricorrere a giri di parole, puntando dritto alle quote di mercato oggi controllate da Tesla.

Hello @Twitter! I’m here to make an impact with @VWGroup, especially on political issues. And, of course, to get some of your market shares, @elonmusk – after all, our ID.3 and e-tron have won the first markets in Europe. Looking forward to productive discussions!

— Herbert Diess (@Herbert_Diess) January 20, 2021