Boxing Day Premier League: partite e dove vederle in TV e streaming

Oggi, giovedì 26 dicembre, andrà in scena il Boxing Day di Premier League, tradizionale appuntamento della giornata di Santo Stefano. In calendario c’è la diciottesima giornata di campionato, con otto partite in programma oggi e le rimanenti due domani.

Dall’ora di pranzo fino a dopo cena tutte le partite del Boxing Day 2024 di Premier League andranno in onda in TV su Sky Sport e in streaming su NOW. Si inizierà con il match delle 13:30 tra Manchester City ed Everton, per poi proseguire con i 5 match in contemporanea delle ore 16:00, fino al gran finale di Anfield con la capolista Liverpool che ospiterà il Leicester City.

Il modo più conveniente per vedere il Boxing Day 2024 è il pass Sport di NOW, in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro. La sottoscrizione del pass annuale consente di risparmiare 120 euro in un anno.

Il programma del Boxing Day 2024 di Premier League in TV e streaming

Ecco il programma televisio e streaming completo delle partite del Boxing Day di quest’anno della Premier League:

13.30 Manchester City-Everton su Sky Sport Uno e NOW (telecronaca di Nicola Roggero)

Manchester City-Everton su Sky Sport Uno e NOW (telecronaca di Nicola Roggero) 16.00 Chelsea-Fulham su Sky Sport Uno e NOW (telecronaca di Paolo Ciarravano)

Chelsea-Fulham su Sky Sport Uno e NOW (telecronaca di Paolo Ciarravano) 16.00 Newcastle-Aston Villa su Sky Sport Arena e NOW (telecronaca di Andrea Menon)

Newcastle-Aston Villa su Sky Sport Arena e NOW (telecronaca di Andrea Menon) 16.00 Nottingham Forest-Tottenham su Sky Sport Max e NOW (telecronaca di Matteo Marceddu)

Nottingham Forest-Tottenham su Sky Sport Max e NOW (telecronaca di Matteo Marceddu) 16.00 Bournemouth-Crystal Palace su Sky Sport 251 e NOW (telecronaca di Andrea Voria)

Bournemouth-Crystal Palace su Sky Sport 251 e NOW (telecronaca di Andrea Voria) 16.00 Southampton-West Ham su Sky Sport 252 e NOW (telecronaca di Elia Faggion)

Southampton-West Ham su Sky Sport 252 e NOW (telecronaca di Elia Faggion) 18.30 Wolverhampton-Manchester United su Sky Sport Uno e NOW (telecronaca di Massimo Marianella)

Wolverhampton-Manchester United su Sky Sport Uno e NOW (telecronaca di Massimo Marianella) 21.00 Liverpool-Leicester su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW (telecronaca di Federico Zancan)

Il diciottesimo turno di Premier League si chiuderà venerdì 27 dicembre con gli ultimi due incontri:

20.30 Brighton-Brentford su Sky Sport Calcio e NOW (telecronaca di Paolo Ciarravano)

Brighton-Brentford su Sky Sport Calcio e NOW (telecronaca di Paolo Ciarravano) 20.30 Arsenal-Ipswich su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW (telecronaca di Massimo Marianella)

Tutte le partite di quest’anno del Boxing Day saranno trasmesse in streaming su NOW con il pass Sport, che include l’intera programmazione sportiva di Sky. Al momento è in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi, anziché 24,99 euro.