BrandOn Group: PMI italiane, apritevi all'export

Nei mesi in cui le PMI italiane si interrogano sulle migliori opportunità per internazionalizzare la propria offerta e riuscire a raggiungere nuove fette di mercato all’estero, BrandOn Group pubblica una ricerca che cerca di mettere in fila lo stato attuale delle cose, delineando il contesto entro il quale le aziende italiane dovranno agire mentre mettono a punto le rispettive strategie di vendita.

A tal fine l’aiuto offerto dall’Agenzia ICE può essere fondamentale (qui il recente accordo stretto con Amazon per prolungare la precedente partnership) in termini di formazione, per poter avere piani di promozione e sviluppo ben consolidati sui quali costruire la presenza online e oltre confine, ampliando le proprie opportunità e la propria capacità di stare sul mercato in un momento tanto complesso.

PMI, apritevi ai marketplace

Che le PMI debbano muoversi con urgenza, infatti, lo dice lo shock Covid, ma lo dice soprattutto il profilo italiano sul contesto internazionale:

Nonostante l’export online abbia raggiunto il valore di 11,8 miliardi di euro nel 2019, in aumento del 15% rispetto all’anno precedente, interessa ancora una piccola parte delle imprese italiane: solo il 40% usa anche canali eCommerce per vendere all’estero, mentre oltre metà (51%) solo quelli tradizionali e il 9% non esporta affatto.

Quali siano i marketplace più visitati in assoluto, e quindi quelli che possono offrire le maggiori potenzialità in termini quantitativi, sono nomi in gran parte noti:

Amazon

Paypay Mall

Ebay

Mercado Libre

Aliexpress

Rakute

Taobao

Walmart.com

JD.com

Shopee

Al tempo stesso, nello specifico del mondo dell’elettronica, secondo BrandOn Group le migliori opportunità giungono da

Best Buy

Newegg

G2a.com

Digitec

Game

Il ruolo di ICE è importante proprio in ottica di orientamento: laddove la piccola e media impresa non ha l’esperienza, le competenze ed il tempo di arrivare, grazie ad un lavoro coordinato ci si può muovere con maggior efficacia. Secondo l’analisi BrandOn le opportunità complessive (tanto per la singola azienda, quando per il sistema complessivo dell’impresa italiana) sono di grande appetibilità.