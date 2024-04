Brave lancia il suo assistente AI Leo su iPhone e iPad

Brave ha annunciato l’arrivo del suo assistente AI, chiamato Leo, per gli utenti di iPhone e iPad. L’assistente, già disponibile per gli utenti Android, arriva quindi anche sulla piattaforma iOS. Leo permetterà di porre domande, riassumere pagine, creare contenuti e molto altro, offrendo un’esperienza interattiva e versatile.

Funzionalità voice-to-text per un’interazione semplificata

Una delle novità introdotte con il lancio di Leo su iOS è la funzionalità voice-to-text, non presente nella versione Android dell’assistente AI. Questa caratteristica permette agli utenti di pronunciare le parole ad alta voce e di vederle convertite automaticamente in testo, semplificando notevolmente l’interazione con l’intelligenza artificiale e eliminando la necessità di digitare manualmente domande o richieste.

Leo si distingue per la sua versatilità e per le numerose funzioni che mette a disposizione degli utenti. Oltre a riassumere pagine o video, l’assistente AI è in grado di rispondere a domande sui contenuti letti, generare riassunti, tradurre o riscrivere pagine, creare trascrizioni di contenuti video o audio e persino scrivere codice. Insomma, Brave punta a offrire un’alternativa integrata a servizi come ChatGPT, sperando che gli utenti preferiscano utilizzare Leo per le loro esigenze di elaborazione e generazione di contenuti.

Accesso a diversi modelli di linguaggio e opzioni premium

L’assistente AI di Brave include l’accesso a diversi modelli di linguaggio, tra cui Mixtral 8x7B (impostato come predefinito), Claude Instant di Anthropic e Llama 2 13B di Meta. Gli utenti hanno la possibilità di selezionare un altro LLM in base alle loro preferenze o di effettuare l’upgrade a Leo Premium per ottenere limiti tariffari più elevati, al costo di 14,99 dollari al mese.

Brave non è l’unica azienda produttrice di browser ad aver introdotto un assistente AI. Ad esempio, Opera ha lanciato Aria lo scorso anno, un assistente realizzato in collaborazione con OpenAI che offre un’interfaccia simile a quella di un chatbot per porre domande e ricevere risposte istantanee.

Come accedere a Leo su iOS

Brave Leo per iOS è ora disponibile per tutti gli utenti che hanno aggiornato il browser alla versione 1.63. Per accedere a Leo, è sufficiente aprire il browser, iniziare a digitare nella barra degli indirizzi e selezionare “Ask Leo“. Va notato che Leo è una funzione facoltativa, e può essere disattivata in qualsiasi momento dalle impostazioni dell’app, garantendo agli utenti il controllo sulla propria esperienza di navigazione.