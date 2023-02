Come vedere Brescia-Modena in streaming

Brescia-Modena in campo alle 14:00 di sabato 11 febbraio per la giornata 24 di Serie B. Quella in scena allo stadio Rigamonti è una sfida tra due squadre alla ricerc di punti: i padroni di casa per allontanarsi dalla zona retrocessione, gli ospiti per poter guardare all’ultima parentesi di campionato con più tranquillità. La direzione della gara è affidata all’arbitro Serra.

Guarda la partita Brescia-Modena in streaming

I tifosi di biancazzurri e gialloblu hanno la possibilità di guardare la partita in streaming su DAZN con la telecronaca affidata a Luca Farina. Come sempre, il match sarà anticipato da analisi e aggiornamenti dagli spogliatoi, mentre al termine sono previsti highlight e interviste.

Uno sguardo alla classifica: le rondinelle sono scivolate in sedicesima posizione con 23 punti, dopo aver inanellato quattro sconfitte consecutive, mentre i canarini (con un match da recuperare) si trovano a metà del gruppo, all’undicesimo posto con 31 punti, gli stessi del Pisa che li precede.

Altro cambio in panchina per i biancazzurri, che in panchina accolgono Possanzini al posto dell’esonerato Clotet. Dovrà vedersela con Tesser, queste le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Brescia (4-3-1-2): Andrenacci, Karacic, Coeff, Adorni, Huard, Bisoli, Bjorkengren, Ndoy, Bianchi, Listowski, Delgado;

Modena (4-3-1-2): Gagno, Ponsi, Pergreffi, Cittadini, Oukhadda, Gerli, Magnino, Giovannini, Poli, Diaw, Falcinelli.

