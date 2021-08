Brevetti+, Marchi+, Disegni+: i nuovi bandi del MISE

Brevetti+, Marchi+ e Disegni+: con queste misure il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione 38 milioni di Euro attraverso il decreto di programmazione delle risorse per l'anno 2021. “Si tratta“, spiega il MISE, “di una linea di azione prevista anche nell’ambito del PNRR, che punta a favorire la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche e la valorizzazione di marchi e disegni“.

I dettagli sono stati così dettagliati in termini di scadenze e plafond complessivo:

Le nuove versioni dei bandi, anche alla luce delle osservazioni emerse dalla consultazione pubblica sulle predette Linee strategiche, contengono alcune novità in relazione ai requisiti di accesso e alle agevolazioni concedibili e, per quanto riguarda le misure Disegni+ e Marchi+, è stata introdotta una nuova procedura telematica di presentazione delle domande, uniformandola a quella di Brevetti+, in modo tale da semplificare l’accesso per le imprese richiedenti.