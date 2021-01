Macchina da taglio: creatività con il 20% di sconto

Gommapiuma, feltro, cartoncino, tessuto, con spessori fino a 3 millimetri: è questa la base per adoperare al meglio la macchina da taglio Brother SDX CE (Creative Edition), un dispositivo del tutto peculiare che, pur presentandosi come una tradizionale stampante da ufficio, è in realtà uno strumento pensato per il ritaglio di precisione. L’occasione odierna è quella di far propria la rapidità operativa della SDX CE ad un prezzo d’occasione, solo 399 euro (-20% sul prezzo tradizionale), ossia il miglior prezzo a cui sia mai stato possibile accedere al dispositivo in questi mesi.

L’idea nasce nella mente, si concretizza sullo schermo, quindi si traduce tra le lame ad alta precisione della nuova SDX CE: è così che la creatività prende corpo e diventa qualcosa di ulteriore a disposizione di vetrine, eventi o qualunque altra circostanza ove applicare i propri lavori.

Disegna e taglia, con il 20% di sconto

La ScanNCut di Brother è uno strumento molto particolare, ma di grandissima utilità per alcuni utilizzi seriali. Il vantaggio è quello di velocizzare fortemente una operazione che, in caso contrario, andrebbe condotta a mano, con minor precisione, con maggior fallacia e – soprattutto – con tempistiche del tutto improbabili.

La Brother SDX CE viene avviata tramite connessione wireless utilizzando un account gratuito su CanvasWorkspace: legge anche i file SVG, permette di disegnare qualsiasi cosa possa tornare utile e replica ripetutamente l’operazione di taglio con grande rapidità. Un touchscreen da 3,47″ consente ogni controllo, mentre il software mette già 251 disegni a disposizione e 5 font per le prime creatività basilari.

L‘area di taglio è di 297 mm. Tutto il resto dipende dalla fantasia e dai contesti d’uso entro cui si andranno ad applicare le creatività ottenute.

