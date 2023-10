Browser Arc: funzionalità IA con ChatGPT e Anthropic

Arc è il nuovo browser sviluppato da The Browser Company, attualmente disponibile solo per macOS e iOS (la versione per Windows arriverà in inverno). Come anticipato a fine luglio, la software house di New York ha annunciato nuove funzionalità IA che sfruttano i modelli di OpenAI e Anthropic.

Arc diventa Max con l’intelligenza artificiale

The Browser Company non ha aggiunto una barra laterale o un plugin, ma le funzionalità IA sono integrate direttamente in Arc. Per usarle è necessario aprire la barra dei comandi con Cmd + T , scrivere Arc Max e premere Enter. Nella finestra deve essere cliccato su “Turn On Max” e quindi selezionate le funzionalità desiderate.

La prima è Ask ChatGPT. Dopo aver digitato ChatGPT nella barra dei comandi e premuto Tab sarà possibile chiedere informazioni al famoso chatbot di OpenAI (serve il login all’account ChatGPT).

Tidy Tab Titles sfrutta l’IA per rinominare automaticamente le schede fissate nella barra laterale in modo da individuare subito il contenuto.

Tidy Downloads è simile, ma riguarda i download. I file scaricati vengono automaticamente rinominati in modo da descrivere il contenuto.

Five-Second Previews consente invece di visualizzare un’anteprima di 5 secondi. Quando l’utente posiziona il puntatore del mouse su un link e tiene premuto Shift, il browser mostra l’immagine e genera un riassunto del contenuto.

L’ultima funzionalità IA è Ask on Page. Quando l’utente cerca un termine nella pagina con Cmd + F e inizia a digitare la query, Arc mostra il pulsante Ask che consente di trovare il punto desiderato nella pagina.

Tutte le funzionalità saranno disponibili per 30 giorni, durante i quali gli utenti potranno inviare feedback alla software house.