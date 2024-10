Il browser Arc Search arriva oggi su Android

Dopo aver conquistato un numero non indifferente di navigatori sui dispositivi Apple e aver fatto il suo esordio su Windows nel corso della primavera, Arc Search arriva oggi anche in versione Android. Il browser, da più parti ritenuto uno dei migliori in circolazione per le funzionalità integrate, debutta dunque sulla piattaforma mobile più utilizzata al mondo.

In download la versione Android di Arc Search

Ad anticiparlo è stata la redazione di Digital Trends. Non è ancora attivo un link per il download, ma entro poche ore sarà sufficiente effettuare una ricerca su Play Store per vederlo comparire.

Nella giornata di ieri, l’account ufficiale del progetto ha condiviso l’immagine che apre questo articolo in un post su X, accompagnandola con la descrizione La nuova icona solo per Android è in lavorazione . L’attesa è dunque ormai giunta aagli sgoccioli. Si partirà con una open beta e non tutte le funzionalità già viste su iOS saranno incluse al lancio, verranno integrate man mano.

Lo sviluppo è curato dal team The Browser Company. Tra i punti di forza c’è Browse for Me, una caratteristica che si occupa di creare in piena autonomia una sorta di riepilogo delle informazioni cercate dall’utente, estrapolandole dalle fonti ritenute più coerenti con la richiesta ricevuta in input. Ovviamente, in linea con il trend del momento, si basa sull’impiego di un’intelligenza artificiale dedicata.

Ci sono poi altre funzionalità degne di nota e tipiche di ogni software per la navigazione che si rispetti. Tra queste, il blocco di pubblicità e tracciamento per un’esperienza di navigazione fluida e un’adeguata tutela della privacy, la sincronizzazione cross-platform e altro ancora.