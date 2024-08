Un browser moderno per Windows XP: è Mypal

Non detiene lo strapotere di Chrome in termini di market share, né è alimentato dalle ambizioni di Edge e non fa promesse come Brave in termini di tutela della privacy: Mypal è il browser di cui non conoscevi l’esistenza e che, con tutta probabilità, non utilizzerai mai. È il risultato di un progetto amatoriale ed è destinato in modo specifico a Windows XP.

Mypal è il browser che ti serve se sei fermo a Windows XP

Il progetto è curato da un solo sviluppatore (Feodor2 su GitHub) e basato su Firefox 68, pubblicato da Mozilla ormai cinque anni fa. Più precisamente sul fork Pale Moon e sul motore di rendering Goanna. Come si può immaginare, alcuni siti potrebbero non essere caricati completamente o correttamente.

Un software di certo non al passo con i tempi, certo, comunque in grado di offrire un’esperienza di navigazione moderna e accessibile anche da hardware ormai obsoleti. C’è anche il supporto per i temi personalizzati e per le estensioni come Ad Block Plus e NoScript. L’immagine qui sotto mostra uno screenshot dell’interfaccia.

L’obiettivo dichiarato di Mypal è messo nero su bianco sulle pagine del sito ufficiale, dove è possibile anche eseguire il download del pacchetto di installazione. Eccolo.

Mypal si impegna a fornire un browser aggiornato, sicuro e affidabile per Windows XP. Molti computer sono ancora utili, nonostante la loro età, ma risulterebbero appesantiti da sistemi operativi moderni come Windows 10, che richiedono molte più risorse di Windows XP oppure non supportano l’hardware.

XP resiste nel market share dei PC Windows

C’è ancora bisogno di un browser per Windows XP? Per la maggior pare degli utenti, la risposta è negativa. Non bisogna però dimenticare che il sistema operativo, nonostante siano trascorsi ormai 23 anni dal lancio e otto dal termine del supporto ufficiale, è ancora presente sullo 0,38% dei PC desktop basati sulla piattaforma. Per maggiori informazioni a tema market share rimandiamo all’ultimo articolo dedicato su queste pagine.