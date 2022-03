Pale Moon 30, il browser open source si aggiorna

Fedele al motto Your browser, Your way che lo ha sempre contraddistinto, il browser Pale Moon giunge alla versione 3.0. Può essere scaricata su computer con piattaforma Windows e Linux, direttamente dalle pagine del sito ufficiale.

In download la versione 30.0 del browser Pale Moon

La release include le novità annunciate dal team di sviluppo a fine 2021. Tra queste, il ripristino del supporto per le estensioni legacy di Firefox (nel nome della compatibilità) e l’implementazione del Global Privacy Control che evita il tracciamento dell’utente e delle sue attività da parte dei siti visitati. Si aggiunge il solito, immancabile elenco di bugfix che interviene sui problemi riscontrati.

Certamente meno noto di altre alternative per la navigazione, il progetto Pale Moon è nato nel 2009 su idea di M.C. Straver, con l’obiettivo dichiarato di offrire un browser open source altamente personalizzabile. In origine era un fork di Mozilla Firefox (3.5.2 nella sua prima versione), da cui si è poi via via allontanato nel tempo, anzitutto in termini di interfaccia. Il motore di ricerca predefinito è DuckDuckGo.

La release per macOS esiste, ma non si tratta di una build ufficiale: si tratta di quella chiamata White Star curata da Brian Smith e lanciata un anno fa circa.