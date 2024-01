BTC e SOL in rialzo, Monero e InQubeta guadagnano popolarità

Solana ha sconvolto la scena delle criptovalute infondendo nuova vita al mercato e conquistando il secondo posto per volume su exchange. Ha reso milionari molti investitori di criptovalute grazie alla sua monumentale ascesa – e presto potrebbe consentire ad altri di ottenere gli stessi risultati.

L’impennata ha influenzato positivamente Bitcoin, tanto che tantissime persone hanno cercato informazioni su bitcoin per principianti online. Invece, InQubeta continua a fare un’ottima corsa e sta superando il traguardo dei 7,6 milioni di dollari.

Volume di trading di Solana

Dato che il mercato delle criptovalute ha registrato una tendenza al rialzo nelle ultime settimane, anche altre criptovalute sono state influenzate positivamente e hanno iniziato a salire.

Bitcoin non ha nulla da dimostrare, ma l’impennata di Solana ha alimentato la più grande criptovaluta, insieme ad alcuni altcoin. Considerato l’ingresso quotidiano di nuovi investitori sul mercato, si prevede che i prezzi delle criptovalute aumenteranno nei prossimi giorni.

Inoltre, la tendenza rialzista mantiene più alti i numeri degli investimenti e dei rendimenti degli altcoin, tra cui XMR e QUBE. L’improvviso e massiccio aumento di prezzo del 327% della criptovaluta SOL l’ha resa la migliore criptovaluta del 2023.

Ancora, tutti gli indicatori forniscono un prezzo favorevole per le principali criptovalute, che attirerà ulteriormente gli investimenti. Pertanto, il futuro prossimo del mercato delle criptovalute sembra promettente. La capitalizzazione di mercato è aumentata dello 0,87%, passando da 1,68 a 1,70 bilioni di dollari.

InQubeta: rivoluzionare gli investimenti in AI

InQubeta si distingue come un’incredibile piattaforma di criptovalute per gli investimenti in startup AI, offrendo un approccio innovativo al crowdfunding di criptovalute. Introduce il concetto di investimento frazionario utilizzando la sua criptovaluta nativa, i token QUBE, che la rendono un’ottima scelta per chi è interessato al settore della tecnologia AI.

Gli investitori su InQubeta possono acquistare frazioni di asset di startup AI, eliminando la necessità di acquistare azioni intere. Questo frazionamento rende gli investimenti in startup di intelligenza artificiale più accessibili a un pubblico più ampio.

InQubeta ha ambiziosi piani di espansione e intende integrarsi con diverse piattaforme blockchain, migliorando la diversità e l’accessibilità del suo ecosistema di investimento.

Il token QUBE presenta un sistema fiscale strutturato, in cui le tasse sulle transazioni contribuiscono a ricompensare gli staker, la liquidità, il marketing e il burning dei token. Questa struttura fiscale avvantaggia sia i possessori di token che la più ampia community di InQubeta.

Il progetto è ancora in fase di prevendita, ma si è già dimostrato immensamente popolare, raccogliendo oltre 7,6 milioni di dollari in un periodo straordinariamente breve.

Conclusione

Nonostante le difficoltà, il mercato delle criptovalute si è sempre ripreso e la recente scintilla ha dimostrato ancora una volta che gli investitori hanno fiducia nel futuro. Anche i concetti legati all’AI si stanno unendo per migliorare la tecnologia blockchain. Molti esperti attribuiscono la recente impennata proprio all’idea che Web3 e IA si uniscano per collaborazioni future.

Nonostante ciò, questa impennata non è avvenuta per caso: i critici della criptovaluta si aspettano che la tendenza al rialzo rimanga, almeno per il primo trimestre del 2024.

I token ERC20 e BTC sono tra le criptovalute con le migliori prestazioni e hanno generato rendimenti enormi. Inoltre, l’impennata parabolica dei prezzi e degli investimenti in criptovalute sta avendo un notevole effetto di espansione sull’ecosistema delle criptovalute.

