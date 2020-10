Bticino SX8000: sconto super per il termostato smart

Non un termostato qualunque, perché questo è un Bticino SX8000. Non un design qualunque, perché questa è una linea innovativa, di grande prestigio. Non un dispositivo qualunque, perché questo è un termostato smart di alta affidabilità. Non un prezzo qualunque, perché questo è il prezzo che Bticino mette a disposizione in occasione del Prime Day.

Termostato smart: sconto super per Bticino

Bticino SX8000 è disponibile solo per due giorni al prezzo di 109,99 euro contro i 152,99 euro ufficiali. In precedenza altre offerte avevano sporadicamente abbassato il costo a circa 130 euro, ma mai il prezzo era sceso addirittura sotto i 110 euro mettendo assieme uno sconto pari al 28%.

Il termostato smart BticinoSX8000 ha Wi-Fi integrato e può essere pertanto controllato sia in loco che da remoto. Una barra luminosa consente di avere anche un colpo d’occhio classico sulla temperatura, premiando il design di un concept che mette assieme la modernità essenziale delle linee con il calore della tradizione Bticino.

Localmente sono possibili l’impostazione del livello di temperatura per il funzionamento manuale e l’attivazione della modalità Boost, che permette di forzare l’accensione dell’impianto per un periodo limitato (30, 60 o 90 minuti) indipendentemente dalla temperatura misurata e da quella programmata.

Compatibile con Assistente Google e Alexa, il Bticino SX8000 a 109,99 euro è sicuramente una delle occasioni più interessanti del Prime Day per chi sta pensando ad una svolta domotica per i propri ambienti (sia presso la propria abitazione, sia presso una seconda casa, sia in ufficio). La sostituzione di un termostato tradizionale è peraltro estremamente semplice: è sufficiente sfruttare il medesimo incastro, alimentare il device e iniziare a controllare in modo “smart” la temperatura di casa.