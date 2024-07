Bug CrowdStrike: Microsoft pubblica tool di ripristino

CrowdStrike ha spiegato come eliminare il file che ha causato il crash di 8,5 milioni di computer nel mondo, mentre Microsoft ha fornito le istruzioni per il ripristino di Windows 11 e 10. L’azienda di Redmond ha ora pubblicato un tool che automatizza la procedura, velocizzando il lavoro degli amministratori IT.

Ripristino Windows con drive USB

In alcuni casi è necessario riavviare il computer numerose volte per ricevere il fix del software Falcon Sensor rilasciato da CrowdStrike. Per molti utenti l’unica opzione è avviare Windows in modalità provvisoria e cancellare il file. È chiaro che si tratta di un’operazione molto lunga, soprattutto se il numero di sistemi è elevato. Microsoft ha rilasciato un tool USB che velocizza il “processo di riparazione”.

Per creare l’unità USB avviabile sono necessari almeno 8 GB di spazio su disco (ovviamente di un altro computer), privilegi di amministratore, un drive USB con 1 GB di spazio e la chiave di ripristino di BitLocker. La procedura prevede quindi l’installazione del tool sull’unità USB e la successiva esecuzione che automatizza la cancellazione del file incriminato: