Bullet Train in streaming: uscita e piattaforma

È un cast spettacolare quello che dà vita a Bullet Train, uno dei film d’azione più brillanti, originali e divertenti degli ultimi anni: dopo il successo ottenuto nei cinema, lo potrai guardare in streaming su NOW, da qualsiasi dispositivo. Alla regia c’è David Leitch, già al lavoro su Deadpool 2, una garanzia per questo genere di produzioni.

Il film Bullet Train in streaming: quando arriva?

Il protagonista è interpretato da Brad Pitt. La storia, tratta da quella del romanzo best seller I sette killer dello Shinkansen firmato da Kōtarō Isaka, racconta le avventure (e le disavventure) di un gruppo di assassini molto diversi tra loro per atteggiamento e modi di agire, ma tutti uniti da obiettivi collegati, sebbene con finalità contrastanti. Non è certo la solita pellicola action: a caratterizzarla è una narrazione a tratti folle, con uno stile esilarante e spassoso in cui non mancano i colpi di scena. Di seguito è visibile il trailer distribuito all’arrivo nelle sale, una succosa anticipazione di cosa attende lo spettatore durante i suoi 126 minuti di durata.

Capace di incassare 240 milioni di dollari al botteghino, vanta una colonna sonora d’eccezione, composta da brani originali e da cover in lingua giapponese di canzoni celebri come Stayin’ alive dei Bee Gees e Holding out for a hero di Bonnie Tyler.

Oltre a Bullet Train, disponibile dal 27 febbraio, nel catalogo di NOW trovi anche centinaia di atre pellicole, gli episodi della serie The Last of Us e tutte le puntate di MasterChef Italia, da vedere in streaming quando preferisci.

