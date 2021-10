BullGuard, 30€ all'anno per una protezione TOTALE

La sicurezza è una cosa seria. Gli allarmi sulla cybersecurity degli ultimi mesi hanno alzato nuovamente l'allarme, soprattutto nel momento in cui sempre più professionisti hanno adottato modalità remote di collaborazione con le proprie aziende. Ecco perché, di fronte a situazioni di questo tipo e con un numero di dati sensibili da proteggere sempre più elevato, il compromesso tra qualità e prezzo non può più prescindere dalla necessità di una protezione che sia all'altezza delle garanzie che ci si attende.

BullGuard è uno dei nomi che si fanno notare in questo quadro generale proprio grazie all'efficacia delle misure antivirus messe in piedi a tutela dell'utente. Provarlo è semplice: hai 30 giorni di tempo per poterlo mettere sotto stress e individuare tutti i suoi punti di forza senza spesa alcuna. Sarà poi un abbonamento in offerta a proiettarti nel mondo BullGuard con piena tutela per un anno intero.

BullGuard, protezione PRO

Una soluzione “pro” impone prezzi inaccessibili? Assolutamente no, anzi: con 29,99 euro all'anno è possibile difendere appieno un dispositivo, mentre con soli 36 euro all'anno (offerta “Premium Protection” disponibile in queste ore) è possibile difendere fino a 10 device. Desktop, laptop, tablet, smartphone per tutta la famiglia, mettendo al sicuro password, file, email e sistemi sia su Windows che su Mac o Android. Le specifiche sui singoli pacchetti ed i prezzi delle varie offerte sono disponibili qui.

BullGuard non è un nome noto come altri brand che fanno leva su ben maggior esposizione mediatica, ma ha già ricevuto l'apprezzamento da più test comparativi:

La pluripremiata sicurezza di BullGuard è ora potenziata con maggiori capacità di apprendimento automatico sui vari strati di protezione. La nostra esclusiva tecnologia di apprendimento automatico dinamico monitora costantemente tutto ciò che accade sul tuo dispositivo, abilitando il rilevamento e il blocco in tempo reale di qualsiasi comportamento potenzialmente dannoso prima che possa essere messo in atto, anche quando il tuo dispositivo non è connesso a Internet.

C'è un modo semplice per provare BullGuard e valutare se possa fare al caso tuo: approfitta subito del mese di prova gratuito che è disponibile per chiunque voglia fare un test sul prodotto. Un mese è più che sufficiente per capire che tipo di protezione possa offrire, che interfaccia possa garantire e quali performance offra sul proprio PC.

Prima di scegliere e pagare per il solito antivirus, insomma, hai una possibilità: provare BullGuard, gratis. Dopo un mese non ti serviranno recensioni o altro: potrai decidere da te, liberamente, a costo zero.