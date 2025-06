Bundle JBL: due cuffie wireless a PREZZO STRACCIATO

Accade molto raramente di vedere un’offerta così vantaggiosa, tanto da far pensare a un errore di prezzo: in questo momento Amazon propone due cuffie wireless on-ear di JBL, marchio leader del settore e attivo da più di 70 anni, a un prezzo davvero stracciato. Le puoi tenere tutte e due per te oppure regalarne una, facendo contento chi la riceverà. Hanno tutto ciò che serve per ascoltare musica, podcast e qualsiasi altro contenuto multimediale senza compromessi in termini di fedeltà audio.

JBL Tune 660BTNC e Tune 510BT: l’offerta sul bundle

I modelli in questione sono Tune 660BTNC e Tune 510BT, entrambi dotati di connettività Bluetooth, design pieghevole per semplificarne il trasporto e microfono integrato così da supportare sia le telefonate che l’interazione con gli assistenti vocali. Ci sono anche la cancellazione attiva del rumore e l’autonomia elevata (fino a 40 ore con una sola ricarica) grazie alla batteria integrata. Dai uno sguardo alla promozione di oggi per saperne di più e per conoscere l’elenco completo delle caratteristiche.

Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta, ma se sei interessato di consigliamo di approfittarne ora. Il bundle con due cuffie wireless on-ear di JBL è in sconto del 67% rispetto al listino ufficiale e lo puoi acquistare al prezzo finale di soli 49,99 euro.

Se non fosse venduto e spedito direttamente da Amazon, con la consegna gratuita entro un paio di giorni, penseremmo a un errore di prezzo. Effettua subito l’ordine per non lasciarti sfuggire l’occasione: a conti fatti, si tratta di uno dei migliori affari di oggi tra quelli proposti dall’e-commerce.