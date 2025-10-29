Bundle moto g56 5G + moto tag: 8/256GB, display 120Hz e camera 50MP con sensore antisfarfallio in super sconto

Pacchetto molto interessante quello proposto oggi da Amazon in sconto: è un bundle che include il midrange Motorola moto g56 5G e un Moto Tag, il tracker bluetooth con cui non perdere mai i tuoi oggetti personali più importanti. Puoi acquistare tutto in sconto a soli 227,02 euro invece di 308,90.

Motorola moto g56 5G si presenta come uno smartphone moderno, completo ed elegante, con un ampio display FHD+ da 6,72 pollici a 120Hz, fotocamera da 50 megapixel con sensore antisfarfallio e una batteria da 5200mAh con ricarica rapida TurboPower. Il processore è un MediaTek Dimensity 7060 con 8GB di RAM (espandibili virtualmente fino a 24 GB) e ben 256GB di memoria interna. Il sistema operativo è Android 15.

Il valore aggiunto del bundle è la presenza del Moto Tag, un accessorio intelligente che si integra con la rete Trova il mio dispositivo di Google per localizzare oggetti personali con precisione millimetrica. Lo abbini al portachiavi, lo inserisci in una borsa o dove vuoi: la batteria dura un anno, facilmente sostituibile, e in più è un accessorio resistente all’acqua.

Al prezzo di 227,02 euro ti porti a casa un pacchetto completo che comprende un ottimo smartphone di fascia media e un accessorio utile per la vita di tutti i giorni. Da non perdere.