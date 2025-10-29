 Bundle moto g56 5G + moto tag: 8/256GB, display 120Hz e camera 50MP con sensore antisfarfallio in super sconto
Il bundle che include il Motorola moto g56 5G con un moto Tag è in sconto su Amazon ad un ottimo prezzo.
Il bundle che include il Motorola moto g56 5G con un moto Tag è in sconto su Amazon ad un ottimo prezzo.

Pacchetto molto interessante quello proposto oggi da Amazon in sconto: è un bundle che include il midrange Motorola moto g56 5G e un Moto Tag, il tracker bluetooth con cui non perdere mai i tuoi oggetti personali più importanti. Puoi acquistare tutto in sconto a soli 227,02 euro invece di 308,90.

Acquista il bundle su Amazon

Moto Tag

Motorola moto g56 5G si presenta come uno smartphone moderno, completo ed elegante, con un ampio display FHD+ da 6,72 pollici a 120Hz, fotocamera da 50 megapixel con sensore antisfarfallio e una batteria da 5200mAh con ricarica rapida TurboPower. Il processore è un MediaTek Dimensity 7060 con 8GB di RAM (espandibili virtualmente fino a 24 GB) e ben 256GB di memoria interna. Il sistema operativo è Android 15.

Motorola moto g56 5G + moto tag 8/256GB, Fotocamera 50MP + sensore antisfarfallio, Display 6.72

Motorola moto g56 5G + moto tag 8/256GB, Fotocamera 50MP + sensore antisfarfallio, Display 6.72″ FHD+ 120Hz, batteria 5200mAh, MediaTek Dimensity 7060, Android 15 PANTONE Dill, Starlight Blue

227,02308,90€-27%
Vedi l’offerta

Il valore aggiunto del bundle è la presenza del Moto Tag, un accessorio intelligente che si integra con la rete Trova il mio dispositivo di Google per localizzare oggetti personali con precisione millimetrica. Lo abbini al portachiavi, lo inserisci in una borsa o dove vuoi: la batteria dura un anno, facilmente sostituibile, e in più è un accessorio resistente all’acqua.

Acquista il bundle su Amazon

Al prezzo di 227,02 euro ti porti a casa un pacchetto completo che comprende un ottimo smartphone di fascia media e un accessorio utile per la vita di tutti i giorni. Da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
29 ott 2025
