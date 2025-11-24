 Bundle sicurezza 3 in 1 oppure cloud a vita scontato? È il Black Friday di pCloud
Due offerte Black Friday per pCloud: il pacchetto 3 in 1 con cloud, encrypton e password manager, oppure sconti sui piani cloud a vita.
È tempo di Black Friday anche per pCloud: protagonisti dell’offerta sono il bundle 3 in 1 con cloud e due strumenti sicurezza a vita e i piani cloud – sempre a vita – scontati fino al 58%. Ecco tutti i dettagli della promozione.

Non perdere la promo Black Friday

Quali sono le offerte Black Friday di pCloud

La proposta più completa è il pacchetto 3 in 1, che unisce tre strumenti: cloud Pro da 5 TB (dal valore di 1095 euro), Encryption (229 euro) e Pass Premium (239 euro). Il costo complessivo del bundle è di 1563 euro, che grazie allo sconto del 52% crolla a soli 599 euro.

All’interno del bundle troverai pCloud Encryptuon, che offre la massima sicurezza grazie alla crittografia lato client, e pCloud Pass, uno strumento che ti permette di archiviare un numero illimitato di password, con compilazione automatica per siti e app e funzionalità di condivisione protetta.

Oltre al bundle, pCloud propone anche sconti sulle versioni Lifetime dei suoi piani cloud. Nello specifico, si tratta del piano Premium da 1 TB ora a 199 euro invece di 435 (-54%), Premium Plus da 2 TB a 279 euro (-53%) e Ultra 10 TB a 799 euro (-58%).

pCloud, tutte le offerte per il Black Friday

Tutti i piani pCloud offrono una soluzione sicura e affidabile per archiviare tutti i tuoi file, con backup e sincronizzazione automatici, interfaccia intuitiva e strumenti di condivisione. Potrai anche accedere ai tuoi dati in qualunque momento e da qualsiasi dispositivo.

Altri vantaggi inclusi sono la possibilità di spostare facilmente contenuti da altri servizi cloud e piattaforme social, un player audio/video integrato e un’area foto con gestione ordinata dei contenuti multimediali ed editor incorporato.

Con un unico pagamento e spazio garantito a vita, l’offerta Black Friday di pCloud è imperdibile. Sceglierai il pacchetto 3 in 1 oppure gli sconti sui piani a vita? In qualunque caso, il risparmio è assicurato: approfittane subito, la promozione è disponibile a tempo limitato.

Pubblicato il 24 nov 2025

