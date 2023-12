Buon Natale da Candy Cane Lane: dove vedere il film con Eddie Murphy

Buon Natale da Candy Cane Lane è il film di Natale perfetto, da vedere in streaming gratis su Prime Video, tutto ciò che serve è un abbonamento ad Amazon Prime attivo (chi non l’ha ancora fatto, può iniziare subito i 30 giorni di prova senza spese). Eddie Murphy è il protagonista di questa avventurosa commedia: intento a vincere il concorso annuale del quartiere per i migliori addobbi, stringe inavvertitamente un patto con Pepper, un elfo malandrino e ribelle che lavora al negozio Kringle’s.

Dove vedere il film Buon Natale da Candy Cane Lane

Diretto dal regista Reginald Hudlin (già al lavoro su Il principe delle donne), vede anche Nick Offerman, Jillian Bell, Ken Marino, Catherine Dent, Nancy Lenehan, Tracee Ellis Ross e Jillian Bell nel cast di attori. Prodotta da Amazon Studios, la pellicola dura circa due ore, è in 4K Ultra HD e con supporto alla modalità HDR, una vera gioia per gli occhi. Questa la premessa: il protagonista, Chris, è un padre di famiglia che ama talmente tanto il Natale da arrivare a dare a tutti i suoi figli dei nomi a tema. Ecco il trailer.

Un tripudio di addobbi e luci colorate, da vedere subito sulla TV in compagnia di tutta la famiglia oppure su smartphone e tablet. Questa l’introduzione alla storia, di cui non riveliamo troppo.

Il Candy Cane Lane Spectacular è una notte di magia, allegria natalizia e di vivace competizione in cui è presente Babbo Natale in persona, che viene organizzata ogni anno dal 1949. Gli abitanti del quartiere di El Segundo fanno di tutto per addobbare i giardini con luci natalizie, sculture, ornamenti e tanto altro, con la speranza di vincere il premio per la casa più spettacolare di Candy Cane Lane.

Come anticipato in apertura, Buon Natale da Candy Cane Lane è in streaming gratis su Prime Video. Arrivato da pochi giorni sulla piattaforma, è già al numero uno dei contenuti più visti in Italia. Tra le altre nuove uscite, per rimanere in tema di festività, c’è Elf Me con Lillo. In classifica anche il film Il Migliore dei Mondi con Maccio Capatonda e Amazing: Fabio De Luigi.

