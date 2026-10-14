Buone notizie! Un canale del digitale terrestre torna in HD

Dopo l’addio del marchio Warner Bros Discovery, in questi giorni un canale del digitale terrestre è tornato a trasmettere in alta definizione. Una buona notizia per tutti gli spettatori che sono abituati a seguirne le programmazioni, ora con una qualità decisamente più elevata.
Ci troviamo all’interno del MUX DFREE dove, esattamente a febbraio, come riportato dai colleghi di Italia in Digitale, il canale CUSANO CAMPUS 7, disponibile alla LCN 234 del telecomando, aveva ridotto la qualità delle trasmissioni. Ora ha ripristinato l’alta definizione con una risoluzione video a 1280 x 720 pixel.
Il MUX DFREE del digitale terrestre aggiornato
Vediamo il MUX DFREE del digitale terrestre aggiornato dopo questa novità.
- MUX D-FREE (MUX 3D-FREE) Ch 24, freq. 498 MHz in gran parte d’Italia, escluse varie regioni/province/postazioni insistenti/sconfinanti su fascia Tirrenica, segnatamente Liguria, parte Toscana Tirrenica, parte Umbria, parte Lazio, parte Campania, ove è irradiato sul ch. 23, freq. 490 MHz – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
- BOM CHANNEL (LCN 68)
- CANALE 122 (LCN 122)
- Lineagem (LCN 132)
- ArteIN (LCN 133)
- DELUXE 139 (LCN 139)
- PADRE PIO TV (LCN 145)
- FASCINO 147 (LCN 147)
- PRIMASET (LCN 149)
- EQUtv (LCN 151)
- Tesory Channel (LCN 152)
- FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD) (LCN 157)
- Canale 165 (FASCINO TV 165) (LCN 165)
- ORLERTV (LCN 166)
- CANALE168 (LCN 168)
- CANALE169 (LCN 169)
- PRIMAFREE170 (LCN 170)
- AP CHANNEL (LCN 220)
- IT CHANNEL (LCN 221)
- RADIO ROMA NETWORK (LCN 222)
- Italia Sera (LCN 223)
- Amici Network (LCN 224)
- Teleshopping (FASCINO 147) (LCN 225)
- Tesory Channel (LCN 228)
- PRIMAFREE231 (LCN 231)
- CUSANO NEWS 7 HD (LCN 234)
- GENIUS 240 (LCN 240)
- SICILIA 242 (LCN 242)
- 244 (LCN 244)
- Parole di Vita (LCN 245)
- BeJoy.kids (LCN 247)
- 248 TV (LCN 248)
- MATRIX TV ITALIA (LCN 249)
- MOMENTO TV (LCN 251)
- Radio Radio TV (LCN 253)
- ADNPLAY (LCN 254)
- Maria Vision (LCN 255)
- Onair Italia (LCN 256)
- NTR RADIO 264 MUSIC TV (LCN 264)
- ARTEORA TV (LCN 267)
- 269ITALIA (AP CHANNEL) (LCN 269)
- 2Settanta Tv (LCN 270)
- FANTASFERA (LCN 401)
- My Plus Tv (LCN 402)
- Nexum Channel (LCN 403)
- Radio Margherita Piu’ (LCN 825)
- SUPERSIX (LCN 833)
Nel caso avessi problemi di sintonizzazione con CUSANO CAMPUS 7 ti consigliamo di effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre.